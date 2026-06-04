Leo Morales explicó por qué Belgrano fue campeón: “El grupo sacó fuerzas de donde no las tenía”

La obtención del Torneo Apertura 2026 quedará grabada para siempre en la historia de Belgrano de Córdoba. El conjunto cordobés logró el primer título de su historia en la máxima categoría y uno de los protagonistas de esa conquista fue Leo Morales, el defensor entrerriano que convirtió uno de los goles en la final frente a River.

A pocos días de la consagración, Leo Morales dialogó con Elonce y compartió su mirada sobre las razones que permitieron que el Pirata terminara levantando el trofeo después de una campaña que tuvo momentos de alto rendimiento, pero también etapas de incertidumbre.

Consultado sobre las claves del éxito, el futbolista no dudó en destacar el valor humano del plantel por encima de cualquier otro aspecto.

El grupo como principal fortaleza

“Porque se formó un grupo muy bueno, que es lo principal en todo equipo, con un gran sentido de pertenencia, buena gente y comprometido con el campeonato, que era lo que más queríamos y soñábamos”, afirmó Leo Morales durante la entrevista con Elonce.

Según explicó, el equipo comenzó el torneo mostrando un nivel que rápidamente lo posicionó entre los candidatos. Sin embargo, también atravesó un período en el que los resultados y el rendimiento comenzaron a disminuir.

Leo Morales con la copa del Apertura.

“Sabíamos que se podía lograr porque cuando arrancamos habíamos empezado muy bien y se hablaba mucho de Belgrano. Después nos tocó la parte mala, cuando empezamos a bajar el nivel”, recordó.

Lejos de quebrarse, el plantel encontró en ese momento una de sus mayores fortalezas. “El grupo ahí fue donde más se potenció y más sacó fuerzas de donde no las teníamos para revertir lo que se venía”, sostuvo.

El gol en la final y una sensación inolvidable

Además de formar parte del equipo campeón, Morales tuvo un papel determinante en el partido decisivo frente a River. Su cabezazo significó el empate parcial y abrió el camino hacia una jornada histórica para el club cordobés.

En diálogo con Elonce, confesó que al momento de convertir se le cruzaron por la cabeza todos los esfuerzos realizados para llegar hasta ese presente.

“Se me vino el camino que me tocó hacer para llegar y sabía que estaba muy cerca de tocar el cielo con las manos”, expresó.

Leo Morales marcó un gol ante River.

El defensor también reveló que atravesaba una etapa de ansiedad por marcar su primer gol con la camiseta de Belgrano y que incluso había hablado sobre esa situación con el psicólogo del plantel durante la semana previa a la final.

“Yo estaba medio desesperado porque quería un gol en Belgrano. Le había convertido a equipos grandes del fútbol argentino, me faltaba River. Le dije al psicólogo que tenía la sensación de que iba a hacer un gol y que tenía que meterlo”, contó.

Una conquista que quedó para la historia

La final también tuvo un componente especial para Morales por su reconocida simpatía por River. Tras un error cometido en un partido anterior frente al mismo rival, algunas críticas comenzaron a aparecer en redes sociales, algo que el futbolista recordó durante la charla con Elonce.

Por eso, cuando vio que la pelota ingresaba en el arco rival, no dudó en festejarlo con intensidad.

“Lo primero que dije fue que tenía que gritarlo y festejarlo para que la gente sepa que la pasión queda de lado. El jugador se debe a la camiseta que está defendiendo”, señaló.

Además, también mencionó el robo que sufrió en su casa tras el título: "Me robaron las medallas y una remera, fueron objetos muy puntuales. Pero ya pasó, decidimos poner más seguridad y desde el club me dijeron que me van a dar otra".

Con el título ya asegurado y un gol en la final como parte de su historia personal, Morales disfruta de unas vacaciones que tienen un sabor especial. Después de años de esfuerzo y perseverancia, el entrerriano puede decir que fue protagonista de una de las páginas más importantes en la historia de Belgrano y que, junto a sus compañeros, logró convertir en realidad un sueño que compartía todo el club.