La confesión del autor del triple ganador que asombró hasta a Ginóbili: relató cómo fue el tiro de aro a aro

Emiliano “el tucu” Lezcano, base de Ferro Carril Oeste, fue protagonista de una de las jugadas más impactantes del básquet argentino al convertir un triple desde su propio aro para vencer a Boca Juniors. Ocurrió en la noche de ayer, 11 de junio, en el tercer partido de los cuartos de final de la Liga Nacional, y su impacto fue tal que hasta Emanuel Ginóbili lo destacó en redes sociales.

“Pensé que no quedaba más tiempo y la tiré. Cuando entró no lo podía creer. Ni grité, solo me agarré la cabeza y me reía por lo que había metido”, relató el joven tucumano de 24 años en diálogo con Infobae. Su conversión, que selló el 76-73 para el equipo de Caballito, fue validada tras la revisión arbitral.

El minuto final y la jugada milagrosa

Faltaban apenas 1.06 segundos cuando Ferro logró robar la pelota en la salida de banda de Boca, con el marcador igualado. Lezcano, con pocos segundos para decidir, lanzó desde su campo sin imaginar el destino glorioso del balón. “Primero pensé que íbamos a suplementario. Le pregunté a todos si valía, y me decían: ‘Amigo, vale’. Fue increíble”, aseguró.

Este viernes, el equipo verdolaga buscará sellar la clasificación en su cancha, con la serie 2-1 a su favor. “Hay que tratar de no pensar en lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Hay que jugar con la cabeza fría”, remarcó Lezcano, quien anotó 23 puntos en ese partido y fue clave también en el segundo juego, con 22 unidades.

Un crecimiento constante

Nacido en Tafí Viejo, Tucumán, Lezcano comenzó a jugar en Talleres, el club que tenía frente a su casa. “Mis padres me mandaban para que no molestara”, contó. Luego pasó por Estudiantes de Tucumán y más tarde, por Ameghino de Villa María, antes de llegar a Ferro en la máxima categoría.

Hoy, además de haber sido nominado al premio al Mayor Progreso de la Liga Nacional, es uno de los pilares del equipo dirigido por Federico Fernández. Su consistencia se reflejó tanto en la serie contra Boca como en la reclasificación ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

El impacto del triple ganador

La jugada recorrió el mundo. El video del triple de Lezcano se viralizó y fue replicado por medios internacionales. Ginóbili escribió: “No creo haber visto algo similar”. Nocioni también elogió la acción. “Que Manu sepa que yo metí un tiro de esos es increíble”, dijo el base.

También recibió mensajes del entrenador Sergio “Oveja” Hernández y dio entrevistas radiales. “Nunca pensé que me iban a pasar estas cosas”, confesó emocionado.

Boca, obligado a ganar

Este viernes, desde las 20.05 en Caballito, Ferro intentará eliminar al campeón vigente. Si gana, avanzará a semifinales. En caso de que Boca se imponga, habrá un quinto juego el lunes 16 de junio en La Bombonerita.

Quien gane esta serie se enfrentará a Quimsa de Santiago del Estero, que barrió 3-0 a Obras Sanitarias. En la otra parte del cuadro, Instituto-Riachuelo y Oberá-Regatas igualan 1-1.