Gallardo arma el once de River para el estreno: dos puestos aún sin definición

Comienza la etapa competitiva para River, que este fin de semana dejará atrás la pretemporada y hará su estreno oficial en el Torneo Apertura 2026 frente a Barracas Central. Después de varias semanas de trabajos físicos intensos, refuerzos y amistosos de preparación, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo entra en la fase decisiva con una base definida, aunque todavía con un par de incógnitas en la formación.

El cuerpo técnico utilizó los encuentros disputados en Uruguay como banco de pruebas para ajustar nombres y funcionamiento. A partir de esos ensayos, el once principal quedó prácticamente delineado, con modificaciones obligadas por lesiones y algunos puestos en evaluación.

Cambio confirmado en el arco

La principal novedad estará bajo los tres palos. Santiago Beltrán ocupará el lugar de Franco Armani y Ezequiel Centurión, ambos afectados por problemas físicos que los marginan del inicio del certamen.

El juvenil ya sumó minutos en los amistosos y respondió con actuaciones correctas, lo que le permitirá asumir la responsabilidad en el debut oficial.

En defensa también habrá una variante, ya que Marcos Acuña no estará disponible y su lugar será ocupado por Matías Viña.

Marcelo Gallardo. Foto: Archivo.

Dudas en el mediocampo

Uno de los interrogantes pasa por la composición de la mitad de la cancha. En los ensayos se observó una superposición de características entre Aníbal Moreno, Fausto Vera y Kevin Castaño, todos con perfiles más posicionales.

Ante ese panorama, el entrenador analiza incluir un volante con mayor vocación ofensiva y llegada al área. En esa consideración aparecen Tomás Galván, a quien se le pidió que continúe en el plantel, y Giuliano Galoppo, alternativa con más presencia en zona de gol.

River tiene bajas importantes para el primer partido.

La decisión final dependerá del equilibrio que se busque entre recuperación y generación de juego.

La pelea por un lugar en ataque

En la delantera, Sebastián Driussi es el único nombre confirmado. El delantero será la referencia ofensiva, mientras que el acompañante se definirá entre Facundo Colidio e Ian Subiabre, quien mostró una evolución durante los trabajos de verano.

Maximiliano Salas, que había tenido protagonismo en la temporada anterior, hoy corre desde atrás y comenzaría como opción de recambio.

Con este panorama, River se prepara para dar el primer paso en el torneo con una base consolidada y algunos ajustes por resolver en las próximas horas, en busca de llegar con la mejor estructura posible al estreno ante Barracas Central.

Posible formación

Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Viña; Vera, Moreno, Castaño o Galoppo o Galván; Quintero, Driussi y Colidio o Subiabre.