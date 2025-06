Fútbol femenino: se disputó una nueva fecha del torneo de la Liga Paranaense

La Liga Paranaense de Fútbol vive este lunes una nueva jornada del torneo clasificatorio femenino, con varios encuentros correspondientes a la fecha 12. Desde las 10 de la mañana, en una de las canchas designadas, se enfrentaban Atlético Paraná y Asociación River Paraná, en un duelo que podría ser decisivo para las aspiraciones del Decano.

El club Atlético Paraná, que este mes celebra su 118° aniversario, atraviesa un buen momento en el certamen y se encuentra peleando por un lugar en la Copa Túnel Subfluvial.

"Estamos peleando el torneo"

Durante el desarrollo del partido, el preparador físico del equipo, Gonzalo, compartió sus sensaciones: “Estamos haciendo el primer tiempo y al momento estamos 2 a 0 arriba. Estamos peleando el torneo ”.

Además, relató su experiencia personal en el equipo: “Estoy muy feliz porque es mi primer trabajo. Soy estudiante del profesorado de Educación Física y este lugar me acoge. Queremos trabajar en la parte física y mejorar en lo técnico”, destacó.

Por su parte, Lorena Benítez, una de las jugadoras del plantel, valoró la entrega del equipo: “Estamos muy bien, con mucha adrenalina. Perdimos el partido anterior, así que hoy estamos dando lo mejor de nosotras”.

Lorena relató su vínculo con el deporte: “Juego al fútbol hace ocho años, pero hace un año me sumé al Decano. Siempre me gustó, pero recién a los 33 años empecé a jugar”, compartió. Y agregó: “El club es muy lindo. El deporte me ayuda a despejarme, a conocer gente. Siempre invito a las chicas a sumarse a esta disciplina que llevo en el corazón”.

El fútbol femenino crece en Paraná

La Liga Paranaense continúa fortaleciendo su rama femenina, donde cada fecha no solo define posiciones, sino que también permite visibilizar historias, vocaciones y un espacio en pleno crecimiento para el deporte local.

