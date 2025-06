Gabriel Gómez tras la igualdad de Patronato: “No estuvimos en un buen día en lo ofensivo”

Patronato no pasó del empate 0 a 0 con Los Andes este domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, que le impidió acercarse al top 3 de la zona A de la Primera Nacional. Sin embargo, se mantiene en zona de Reducido.

Tras el juego, el entrenador Gabriel Gómez reflexionó lo que dejó el partido: “El rival trabajó bien desde lo defensivo y nosotros no estuvimos en un buen día en lo ofensivo. En lo defensivo, el equipo lo hizo bien. No tuvimos chances de gol y eso no lo hemos creado por falta de juego”.

Asimismo, defendió la actitud de sus atacantes: “Hay jugadores que juegan bien, no están en su momento y técnicamente erran los pases o pierden en el mano a mano. Puede pasar. Lo bueno es que la intensidad la sostiene, no tuvimos problemas defensivamente y no se perdió porque seguimos estando en el Reducido. Hay que seguir trabajando”.

Foto: Elonce.

En relación a los refuerzos Alan Sosa y Marcos Enrique, manifestó: “Vamos a ver si para la próxima fecha los podemos meter. Estamos viendo alguno más, pero vamos a traer algo que nos dé un salto de calidad o nos dé una mano”.

Por último, en cuanto al arquero Iván Cháves, que salió en el segundo tiempo, informó: “Hay que hacerle los estudios, pero puede llegar a tener una lesión en la rodilla”.