¿Fin de ciclo del “Pulga” Rodríguez?: la última decisión de Colón aumenta los rumores

El delantero fue licenciado hasta el 30 de enero. Esto generó malestar en su entorno y empiezan a surgir versiones sobre el cierre de su etapa en el Sabalero, mientras la dirigencia analiza alternativas y la continuidad contractual plantea una negociación inevitable.

16 de Enero de 2026
"Pulga" Rodríguez.
"Pulga" Rodríguez. Foto: Archivo.

El delantero fue licenciado hasta el 30 de enero. Esto generó malestar en su entorno y empiezan a surgir versiones sobre el cierre de su etapa en el Sabalero, mientras la dirigencia analiza alternativas y la continuidad contractual plantea una negociación inevitable.

En medio del armado del plantel para la temporada 2026 de la Primera Nacional, la comisión directiva de Colón de Santa Fe tomó una decisión con Luis Miguel “Pulga” Rodríguez. Esto se debe a que le extendieron la licencia.

 

 

La notificación llegó a primera hora de la mañana, vía correo electrónico, apenas una hora antes del inicio de la práctica pautada por el cuerpo técnico de Ezequiel Medrán.

 

Un regreso que no fue

 

El delantero tucumano había viajado desde su provincia el jueves con la intención de sumarse a los trabajos. En su entorno reconocen sorpresa y malestar con el tratamiento recibido. La extensión de la licencia hasta el 30 de enero refuerza la idea de que no será tenido en cuenta en la estructura deportiva del 2026, situación similar a la que atravesaron otros referentes del plantel.

 

Mientras tanto, en Colón intentan evitar que la situación derive en un conflicto legal. El delantero tiene contrato vigente hasta diciembre y la dirigencia encabezada por José Alonso trabaja junto al mánager Diego Colotto para ordenar una salida en buenos términos. El representante del jugador, Roberto San Juan, será parte central de la negociación.

 

El delantero tiene contrato vigente hasta diciembre y la dirigencia quiere buscarle una salida. Foto: Archivo.
El delantero tiene contrato vigente hasta diciembre y la dirigencia quiere buscarle una salida. Foto: Archivo.

 

Un posible cierre de ciclo

 

A sus 41 años, Rodríguez había expresado su deseo de retirarse en Colón, club donde alcanzó su mayor reconocimiento y fue campeón durante su primera etapa. En su segunda etapa, sin embargo, el rendimiento estuvo lejos de aquel nivel: disputó ocho partidos, cinco como titular, sin goles y con apenas dos asistencias.

 

La situación alimenta rumores sobre el final del ciclo del “Pulga” y abre interrogantes sobre su futuro profesional. En su poder, el delantero posee una oferta del fútbol boliviano y, en caso de quedar libre, no se descarta que sume interesados en el mercado argentino.

 

Qué se juega Colón

 

Para la dirigencia, el desafío ahora es resolver un caso emblemático sin deteriorar la convivencia interna ni debilitar un proyecto que intenta renovar el plantel tras la temporada 2025. En paralelo, la relación con la hinchada suma otro matiz, dada la identificación histórica del “Pulga” con los colores del Sabalero.

 

 

Entre negociaciones, expectativas cruzadas y versiones sobre la salida, la historia entre Rodríguez y Colón parece acercarse a su desenlace, aunque todavía sin fecha definida.

Colón "Pulga" Rodríguez
