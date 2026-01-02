Se mueve el mercado de pases en la Primera Nacional con los clubes ya enfocados en el ascenso

A semanas del inicio del campeonato, los clubes de la Primera Nacional comenzaron a reforzarse con intensidad. Altas, préstamos y renovaciones marcan el pulso de un mercado de pases que ya muestra estrategias distintas en la carrera por el ascenso.
El mercado de pases en la Primera Nacional comenzó a tomar ritmo en los primeros días de 2026, cuando los equipos empezaron a mover sus fichas de cara a una nueva temporada en la que el objetivo central será pelear por el ascenso. A poco más de un mes del inicio del campeonato, los clubes aceleraron negociaciones y confirmaron refuerzos, mientras desarrollan sus respectivas pretemporadas.
Algunos equipos optaron por incorporar de manera gradual, evaluando puestos puntuales, mientras que otros decidieron un golpe fuerte de arranque. Uno de los casos más resonantes fue el de Deportivo Morón, que en el primer día del año anunció nada menos que ocho incorporaciones, marcando una clara intención de protagonismo.
Morón, uno de los más activos del mercado
El “Gallito de Morón” inició el 2026 con una intensa actividad en el mercado de pases de la Primera Nacional. En condición de jugadores libres, oficializó la llegada de los delanteros Gonzalo Berterame, de 29 años, y Franco Toloza, de 31, además del arquero Federico Díaz (33) y el joven marcador central Leonel Cardozo (21).
A esas incorporaciones se sumaron refuerzos a préstamo y provenientes de otros clubes: Juan Cruz Esquivel (25), extremo izquierdo que llega desde Tigre tras su paso por San Martín de Tucumán; David Ezequiel Bulacio (23), delantero cedido por Centro Español; Franco Fagúndez (27), atacante proveniente de Estudiantes de Buenos Aires luego de su paso por Riestra; y el defensor Braian Salvareschi (26), a préstamo desde Godoy Cruz.
Refuerzos en distintos frentes
Godoy Cruz también se movió en este inicio de año y sumó al defensor Camilo Alessandria, además del lateral derecho Francisco Gerometta, de 26 años, quien arribó desde Unión de Santa Fe. Quilmes, por su parte, anunció dos incorporaciones: el delantero José Barreto, de 25 años, proveniente de Colón y con contrato por doce meses, y el mediocampista Máximo Paredes, de 20, que llega a préstamo desde Racing Club por un año.
Ferro Carril Oeste confirmó la llegada del lateral izquierdo Sebastián Corda, de 30 años, tras su paso por San Miguel, con contrato hasta diciembre de este año. En la misma condición firmó Matías Kablin, mediocampista de 27 años que arribó desde Mitre de Santiago del Estero.
Nueva Chicago reforzó su plantel con Rodrigo Ramírez, proveniente de Atlanta, y Matías Romero, que llegó desde Chaco For Ever, ambos con vínculo hasta diciembre de 2026.
Renovaciones y apuestas al equilibrio
Los Andes, luego de celebrar sus 109 años de historia, presentó a dos refuerzos: el defensor central Julián Rodríguez Vuotto, de 25 años, proveniente de Nueva Chicago, y el arquero Javier Bustillos, de 28, llegado desde Dock Sud. Ambos firmaron contrato hasta diciembre de 2026.
Chaco For Ever sumó al delantero Gonzalo Melgarejo (24), proveniente de Mitre de Posadas, quien firmó por una temporada. En tanto, San Martín de Tucumán anunció la renovación de contrato de Leonardo Monroy, Gonzalo Rodríguez, Nicolás “Chuny” Moreno y Juan Jaime, al tiempo que informó la finalización del vínculo con once futbolistas del plantel anterior.
Atlanta, tras una destacada campaña en 2025, incorporó al defensor Patricio Ostachuk, luego de su paso por Tristán Suárez. Gimnasia de Jujuy, en tanto, había oficializado a fines del año pasado la llegada del extremo derecho Mauro Daniel Cachi y del centrodelantero Abel Argañaraz (27).
Agropecuario confirmó al volante central Santiago Gallucci Otero (34), con último paso por Patronato, y al mediocampista ofensivo Rodrigo Castro (32). San Telmo también se reforzó con el defensor central Fabián Enríquez, proveniente del “Sojero” y con antecedentes en Godoy Cruz.
Con alrededor de un mes por delante antes del arranque del campeonato, el mercado de pases en la Primera Nacional continúa abierto. Los clubes siguen ajustando planteles, combinando experiencia y juventud, en una competencia que promete ser exigente desde la primera fecha.