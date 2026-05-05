En una deslucida actuación, Boca perdió 1-0 con Barcelona de Guayaquil

Boca no fue contundente con la posesión y perdió 1-0 con Barcelona de Guayaquil por la cuarta fecha de la Copa Libertadores.
Boca no tuvo un gran desempeño en Ecuador y se quedó con las manos vacías: perdió 1-0 con Barcelona en el marco de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Héctor Villalba, futbolista con pasado en San Lorenzo de Almagro, fue el autor del único tanto del partido en el complemento, a partir de un notable contragolpe del equipo local.
Ambos equipos terminaron con diez jugadores por las expulsiones de Santiago Ascacibar, en el caso de Boca, y de Milton Céliz, en Barcelona.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PARTIDO!
93 minutos: notable atajada de Javier García
En un contragolpe letal del Barcelona, el arquero de Boca Juniors evitó el segundo gol del local.
88 minutos: cambio en Boca Juniors
Ingresa Ángel Romero en lugar de Milton Delgado.
87 minutos: excelente jugada colectiva para Boca
Tras varios toques de primera, Weigandt recibió solo en el vértice del área, pero su remate salió lejos del arco y también de los compañeros que entraban para definir.
80 minutos: Barcelona probó con un remate a distancia, que tapó Javi García
Matías Lugo recibió en soledad en la puerta del área y disparó de zurda. Bien ubicado se encontraba el arquero de Boca Juniors.
72 minutos: ¡GOL DE BARCELONA!
De contraataque y con un mal retroceso de Boca Juniors, el conjunto local se pone en ventaja con gol de Héctor Villalba.
¡¡GOL DE BARCELONA!! Tito Villalba definió de primera y le puso el broche de oro a una contra perfecta para marcar el 1-0 ante Boca. 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7vh1uDHvTj— SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2026
62 minutos: Boca se perdió otro gol increíble
Luego de un excelente pase de Paredes para Zeballos, el Chango entró el área y buscó un pase para Giménez, quien por centímetros no llegó para marcar.
60 minutos: doble cambio en Boca Juniors
Exequiel Zeballos y Alan Velasco ingresan en lugar de Miguel Merentiel y Tomás Aranda.
58 minutos: Merentiel se perdió el gol de Boca Juniors
Tras un gran contragolpe perfecto, Aranda asistió al uruguayo que picó solo para definir, pero remató al cuerpo del arquero del Barcelona.
50 minutos: todo Barcelona reclamó penal
Tras una marca de Ayrton Costa sobre Byron Castillo, este último cae y pide infracción. Para el árbitro y el VAR no fue falta de penal.
49 minutos: avisó Barcelona
Tras una acción de pelota parada, Rangel recibió dentro del área y le pegó por encima del travesaño.
47 minutos: Paredes probó a distancia y respondió José Contreras
El capitán de Boca Juniors recibió en la puerta del área y le pegó generando la buena reacción del arquero de Barcelona.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
49 minutos: tras una revisión en el VAR, Milton Céliz es expulsado en Barcelona
El árbitro Carlos Betancur observó el codazo del futbolista argentino sobre el rostro de Leandro Paredes y no dudó.
45 minutos: Merentiel tuvo el primer gol del partido
Tras una excelente jugada que arrancó con Paredes y luego para Aranda, el juvenil ve la diagonal que mete el uruguayo y lo asistió. Sin embargo, el delantero definió forzado a las manos de José Contreras.
32 minutos: Ascacíbar es expulsado tras una patada en la cabeza a un rival
El árbitro Carlos Betancur fue llamado por la tecnología y luego de observa el golpe sobre Milton Celiz, le muestra la roja al mediocampista de Boca Juniors.
23 minutos: Leandro Brey sufrió una lesión en la cadera y es reemplazado
El arquero, que ya venía de sufrir un golpe en una acción anterior, quedó sentido luego de intentar cortar el avance de Benedetto en la jugada previa y no se pudo levantar más. Javier García ingresó en su lugar.
19 minutos: milagro en el área de Boca
Barcelona tuvo una acción de peligro con Benedetto y tras un centro atrás, Castillo no llegó a definir. Leandro Brey quedó sentido tras estirarse al querer cortar el avance del Pipa. Venía de sufrir un fuerte choque.
9 minutos: Tomás Aranda es el primera amonestado del partido
El juvenil de Boca Juniors llega tarde y comete una dura infracción contra Jhonny Quiñónez.
5 minutos: Ascacíbar se perdió un gol increíble
Tras un buen córner ejecutado por Paredes, al Ruso le quedó un rebote en el área chica, pero pifió su remate. Gran oportunidad que desperdició Boca Juniors.
4 minutos: Boca lo tuvo de contragolpe
Di Lollo tuvo un buen corte en defensa, lanzó para Merentiel quien corrió a toda velocidad y buscó un pase para Giménez, que no llegó.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Barcelona de Ecuador: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Byron Castillo, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Jefferson Wila y Darío Benedetto. DT: César Farías.
Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.