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Deportes Cuarta fecha de la fase de grupos

En una deslucida actuación, Boca perdió 1-0 con Barcelona de Guayaquil

Boca no fue contundente con la posesión y perdió 1-0 con Barcelona de Guayaquil por la cuarta fecha de la Copa Libertadores.

5 de Mayo de 2026
Milton Giménez es titular.
Milton Giménez es titular. Foto: X oficial de Barcelona SC.

Boca no fue contundente con la posesión y perdió 1-0 con Barcelona de Guayaquil por la cuarta fecha de la Copa Libertadores.

Boca no tuvo un gran desempeño en Ecuador y se quedó con las manos vacías: perdió 1-0 con Barcelona en el marco de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

 

Héctor Villalba, futbolista con pasado en San Lorenzo de Almagro, fue el autor del único tanto del partido en el complemento, a partir de un notable contragolpe del equipo local.

 

Ambos equipos terminaron con diez jugadores por las expulsiones de Santiago Ascacibar, en el caso de Boca, y de Milton Céliz, en Barcelona.

 

Seguí las incidencias del partido

 

¡FINAL DEL PARTIDO!

 

93 minutos: notable atajada de Javier García

En un contragolpe letal del Barcelona, el arquero de Boca Juniors evitó el segundo gol del local.

 

88 minutos: cambio en Boca Juniors

Ingresa Ángel Romero en lugar de Milton Delgado.

 

87 minutos: excelente jugada colectiva para Boca

Tras varios toques de primera, Weigandt recibió solo en el vértice del área, pero su remate salió lejos del arco y también de los compañeros que entraban para definir.

 

80 minutos: Barcelona probó con un remate a distancia, que tapó Javi García

Matías Lugo recibió en soledad en la puerta del área y disparó de zurda. Bien ubicado se encontraba el arquero de Boca Juniors.

 

72 minutos: ¡GOL DE BARCELONA!

De contraataque y con un mal retroceso de Boca Juniors, el conjunto local se pone en ventaja con gol de Héctor Villalba.

 

 

62 minutos: Boca se perdió otro gol increíble

Luego de un excelente pase de Paredes para Zeballos, el Chango entró el área y buscó un pase para Giménez, quien por centímetros no llegó para marcar.

 

60 minutos: doble cambio en Boca Juniors

Exequiel Zeballos y Alan Velasco ingresan en lugar de Miguel Merentiel y Tomás Aranda.

 

58 minutos: Merentiel se perdió el gol de Boca Juniors

Tras un gran contragolpe perfecto, Aranda asistió al uruguayo que picó solo para definir, pero remató al cuerpo del arquero del Barcelona.

 

50 minutos: todo Barcelona reclamó penal

Tras una marca de Ayrton Costa sobre Byron Castillo, este último cae y pide infracción. Para el árbitro y el VAR no fue falta de penal.

 

49 minutos: avisó Barcelona

Tras una acción de pelota parada, Rangel recibió dentro del área y le pegó por encima del travesaño.

 

Foto: X oficial de Barcelona.
Foto: X oficial de Barcelona.

 

47 minutos: Paredes probó a distancia y respondió José Contreras

El capitán de Boca Juniors recibió en la puerta del área y le pegó generando la buena reacción del arquero de Barcelona.

 

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

49 minutos: tras una revisión en el VAR, Milton Céliz es expulsado en Barcelona

El árbitro Carlos Betancur observó el codazo del futbolista argentino sobre el rostro de Leandro Paredes y no dudó.

 

45 minutos: Merentiel tuvo el primer gol del partido

Tras una excelente jugada que arrancó con Paredes y luego para Aranda, el juvenil ve la diagonal que mete el uruguayo y lo asistió. Sin embargo, el delantero definió forzado a las manos de José Contreras.

 

32 minutos: Ascacíbar es expulsado tras una patada en la cabeza a un rival

El árbitro Carlos Betancur fue llamado por la tecnología y luego de observa el golpe sobre Milton Celiz, le muestra la roja al mediocampista de Boca Juniors.

 

23 minutos: Leandro Brey sufrió una lesión en la cadera y es reemplazado

El arquero, que ya venía de sufrir un golpe en una acción anterior, quedó sentido luego de intentar cortar el avance de Benedetto en la jugada previa y no se pudo levantar más. Javier García ingresó en su lugar.

 

Foto: X oficial de Barcelona.
Foto: X oficial de Barcelona.

 

 

19 minutos: milagro en el área de Boca

Barcelona tuvo una acción de peligro con Benedetto y tras un centro atrás, Castillo no llegó a definir. Leandro Brey quedó sentido tras estirarse al querer cortar el avance del Pipa. Venía de sufrir un fuerte choque.

 

9 minutos: Tomás Aranda es el primera amonestado del partido

El juvenil de Boca Juniors llega tarde y comete una dura infracción contra Jhonny Quiñónez.

 

5 minutos: Ascacíbar se perdió un gol increíble

Tras un buen córner ejecutado por Paredes, al Ruso le quedó un rebote en el área chica, pero pifió su remate. Gran oportunidad que desperdició Boca Juniors.

 

4 minutos: Boca lo tuvo de contragolpe

Di Lollo tuvo un buen corte en defensa, lanzó para Merentiel quien corrió a toda velocidad y buscó un pase para Giménez, que no llegó.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Barcelona de Ecuador: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Byron Castillo, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Jefferson Wila y Darío Benedetto. DT: César Farías.

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Temas:

Boca Barcelona de Guayaquil Copa Libertadores
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