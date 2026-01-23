David Trezeguet regresa a River y asumirá un rol clave en el club

Mientras ajusta detalles futbolísticos de cara al inicio del Torneo Apertura, River confirmó el regreso de una figura histórica, aunque esta vez lejos del campo de juego. La institución anunció la incorporación de David Trezeguet para cumplir tareas institucionales y de representación, en un movimiento que apunta a fortalecer la proyección de la marca y consolidar vínculos estratégicos.

El exgoleador fue presentado junto al presidente Stefano Di Carlo y ocupará un rol vinculado al posicionamiento del club en distintos ámbitos. Desde la dirigencia explicaron que su experiencia internacional y su identificación con la camiseta resultan claves para encarar esta nueva etapa.

Un rol orientado a la representación y el marketing

De acuerdo a la comunicación oficial, el campeón del mundo con Francia se desempeñará como una especie de embajador. Su labor estará articulada con áreas institucionales, comerciales y de marketing, donde colaborará en el diseño y ejecución de iniciativas destinadas a generar nuevas oportunidades.

Entre sus funciones se incluye la gestión de alianzas con empresas y organizaciones, el acompañamiento en acuerdos con patrocinadores y la participación en acciones vinculadas a academias y programas formativos. También representará a la entidad en eventos protocolares, celebraciones y encuentros del ámbito deportivo.

David Trezeguet fue figura en su etapa de jugador en River. Foto: Archivo.

La intención es sumar una figura de referencia que contribuya a fortalecer la imagen a nivel local e internacional, aprovechando su trayectoria en Europa y su vínculo histórico con la institución.

El peso de su historia con la camiseta

Más allá de su nuevo cargo, el regreso tiene una carga simbólica. El exatacante dejó una marca durante su etapa como futbolista, especialmente en 2012, cuando decidió llegar en pleno paso por la B Nacional y resultó determinante para el ascenso con 13 goles en 19 partidos.

Aquella actuación, sumada a su identificación como hincha, lo convirtió en uno de los ídolos recientes. A pesar de haber disputado menos de dos temporadas, su aporte deportivo quedó asociado a uno de los momentos más sensibles del club.

Vínculo sostenido con la dirigencia

En los últimos años mantuvo cercanía con la conducción. Incluso participó en la vida política interna al integrar una lista en las elecciones de 2021. Aunque ese proyecto no prosperó, continuó ligado a la institución y ahora formaliza su retorno desde una función ejecutiva.

Con esta incorporación, River amplía su estructura institucional con perfiles de trayectoria internacional, en una etapa que combina objetivos deportivos con estrategias de posicionamiento global.