Colapinto terminó último en la práctica libre de la Fórmula 1 en Qatar

El piloto argentino no logró ritmo con ninguno de los compuestos y quedó a más de dos segundos y medio del líder Oscar Piastri. Norris y Verstappen, con realidades opuestas.

28 de Noviembre de 2025
El piloto argentino no logró ritmo con ninguno de los compuestos y quedó a más de dos segundos y medio del líder Oscar Piastri. Norris y Verstappen, con realidades opuestas.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una muy floja actuación en la única práctica libre del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la 23ª fecha de la Fórmula 1, y finalizó en el último lugar de la clasificación.

 

El joven de Pilar marcó un tiempo poco competitivo con neumáticos duros y tampoco logró mejoras al montar el compuesto blando, lo que lo dejó a más de dos segundos y medio del registro más veloz de la sesión. El mejor tiempo fue del australiano Oscar Piastri (McLaren), quien cerró su vuelta en 1:20.954.

En una tanda marcada por fuertes contrastes, la performance del argentino encendió alarmas en Alpine de cara al resto del fin de semana, especialmente en un circuito donde la temperatura y la abrasión del asfalto suelen ser determinantes.

 

McLaren dominó, Verstappen incómodo

En el segundo lugar de la práctica quedó el británico Lando Norris (McLaren), líder del campeonato, a solo 58 milésimas del tiempo de Piastri, confirmando el fuerte inicio del equipo papaya en Qatar.

Por su parte, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) —el otro candidato al título— mostró señales de incomodidad en su monoplaza durante toda la sesión. El tricampeón terminó sexto, a poco más de medio segundo del mejor tiempo.

 

La sesión evidenció una brecha notable entre McLaren y el resto de los equipos, con rendimientos irregulares en varios pilotos protagonistas del campeonato.

 

Las grandes sorpresas de la sesión fueron los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz Jr. (Williams), además del francés Isack Hadjar (Racing Bulls). Los tres se ubicaron tercero, cuarto y quinto, respectivamente, demostrando un salto de competitividad en relación a fechas anteriores.

El rendimiento de Alonso y Sainz volvió a mostrar la recuperación de Aston Martin y Williams en ciertos trazados, mientras que Hadjar continúa consolidándose en su primer año en la categoría.

 

La actividad en el GP de Qatar seguirá con la clasificación para la carrera sprint, que se disputará a las 14:30. Será una instancia clave para Colapinto, que buscará revertir el mal comienzo y encontrar sensaciones más sólidas antes del sprint y la carrera principal del domingo.

Posiciones de la práctica libre del GP de Qatar

Oscar Piastri (McLaren)

Lando Norris (McLaren)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Carlos Sainz Jr. (Williams)

Isack Hadjar (Racing Bulls)

Max Verstappen (Red Bull)

Alexander Albon (Williams)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lance Stroll (Aston Martin)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Nico Hulkenberg (Sauber)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Yuki Tsunoda (Red Bull)

George Russell (Mercedes)

Oliver Bearman (Haas)

Gabriel Bortoleto (Sauber)

Esteban Ocon (Haas)

Pierre Gasly (Alpine)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Franco Colapinto (Alpine)

Franco Colapinto Fórmula 1 Automovilismo
