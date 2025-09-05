 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Colapinto finalizó 20° en el segundo ensayo de la Fórmula 1 en Italia

El piloto argentino giró en el histórico circuito italiano, donde hace un año debutó en la categoría, y cerró la jornada con buenos registros en la segunda práctica, pese a terminar último.

5 de Septiembre de 2025
Franco Colapinto cerró su primer día de actividades en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se disputa en el emblemático Autodromo Nacional de Monza, el mismo escenario donde debutó hace un año en el campeonato mundial.

 

A bordo del Alpine A525, el argentino participó en la segunda práctica, luego de que en la sesión inicial el estonio Paul Aron —piloto de reserva del equipo de Enstone— tomara el volante del auto.

Durante su turno, Colapinto completó un total de 30 vueltas en el trazado de 5.793 metros. Como en cada entrenamiento, alternó el uso de neumáticos medios y blandos, con el objetivo de evaluar el setup junto a los ingenieros pensando en la clasificación y la carrera del fin de semana.

 

Trabajo con neumáticos medios

Con los compuestos amarillos (medios), el piloto de Pilar realizó dos tandas. En la primera cumplió con 8 giros y logró un mejor tiempo de 1m22s953, tras lo cual fue llamado a boxes para seguir con la planificación establecida.

Posteriormente, el Alpine volvió a pista con el mismo tipo de neumáticos, esta vez con mayor carga de combustible en el tanque para chequear el rendimiento del auto en esas condiciones.

En esta tanda, Colapinto completó 23 vueltas, marcando registros en torno a los 84 segundos, da cuenta Campeones, sitio especializado en automovilismo.

Tiempo de referencia con neumáticos blandos

Entre ambas salidas, y luego de algunos ajustes en el garage, el argentino giró con los compuestos blandos (rojos). En ese tramo, estableció un tiempo de 1m21s564 al cabo de seis vueltas, antes de ser llamado nuevamente a boxes.

 

Ese registro lo ubicó en el 20° puesto de la sesión, a 1s686 del líder Lando Norris (McLaren). Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó 18°, con una diferencia de 462 milésimas respecto del piloto argentino.

Fórmula 1 Franco Colapinto Automovilismo
