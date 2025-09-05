Práctica inicial de F1: el reemplazante de Colapinto quedó último con trompo incluido

Inició el Gran Premio de la Fórmula 1 de Italia con Franco Colapinto observando en el box de Alpine, cediendo su butaca para la práctica inicial a Paul Aron, el estonio de 21 años que no tuvo una buena sesión y culminó en el último lugar.
El actual piloto de Reserva terminó a dos segundos de Lewis Hamilton, que completó su mejor sesión de entrenamientos desde que llegó a Ferrari, marcando el número uno. En relación a Pierre Gasly, Aron terminó a cinco décimas de diferencia del frances que culminó en el puesto 18.
¡TROMPO DE ARON EN MONZA! El piloto de Alpine perdió el control de su monoplaza y terminó saliendo de la pista. 📺 #ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/naz1wQgn8J— SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2025
Pese al trompo, el A525 culminó sin rasguños y daños al cabo de las 23 vueltas que dio el piloto de Alpine, que volverá a cederle su butaca a Franco Colapinto para la práctica dos a las 12 del mediodía argentino.
Hamilton, adelante
Se completó el primer ensayo oficial del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que se realiza en el Autódromo Nazionali de Monza y que vio a las Ferrari encabezando la tabla de posiciones con el británico Lewis Hamilton liderando tras marcar 1m20s117 y su compañero Charles Leclerc escoltándolo a 169/1000, demostrando una performance interesante de las SF25, en los 5.793 metros del mítico escenario.
que hace paul aron pisando la tierra y trompeando a 80kmh 😭😭 pic.twitter.com/X7dRvw74ui— Tino (@TinoCLeclerc) September 5, 2025
Detrás de ambas unidades rojas quedó el Williams de Carlos Sainz (hasta el año pasado piloto de la escudería de Maranello) a 0s533, seguido por el Red Bull de Max Verstappen (a 0s575), el Mercedes del local Kimi Antonelli (a 0s823), el McLaren de Lando Norris (fue quien más vueltas dio: 28, y quedó a 0s904), el Williams de Alexander Albon (a 0s956), el Mercedes de George Russell (a 0s993) y el Aston Martin de Fernando Alonso (a 0s997).
La sesión debió interrumpirse al cumplirse los 35 minutos debido a que había sectores de la pista con poca adherencia por la leca que se desparramó cuando algunos autos pisaron fuera del límite y de esa manera perjudicaba el tránsito por el lugar con el agravante de que alguna de las piedras afectara partes mecánicas.
Así continúa el Gran Premio de Italia
Viernes 5 de septiembre
FP2: 12 horas (Argentina)
Sábado 6 de septiembre
FP3: 7:30 horas
Qualy: 11 horas
Domingo 7 de septiembre
Carrera: 10 horas