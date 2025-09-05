 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Práctica inicial de F1: el reemplazante de Colapinto quedó último con trompo incluido

Paul Aron terminó en el puesto 20 con trompo incluido en la primera prueba libre en Monza. El estonio no tuvo una buena práctica, terminó a medio segundo de Gasly y a 2 de Hamilton. Colapinto corre desde las 12.

5 de Septiembre de 2025
Inició el Gran Premio de la Fórmula 1 de Italia con Franco Colapinto observando en el box de Alpine, cediendo su butaca para la práctica inicial a Paul Aron, el estonio de 21 años que no tuvo una buena sesión y culminó en el último lugar.

 

El actual piloto de Reserva terminó a dos segundos de Lewis Hamilton, que completó su mejor sesión de entrenamientos desde que llegó a Ferrari, marcando el número uno. En relación a Pierre Gasly, Aron terminó a cinco décimas de diferencia del frances que culminó en el puesto 18.

Pese al trompo, el A525 culminó sin rasguños y daños al cabo de las 23 vueltas que dio el piloto de Alpine, que volverá a cederle su butaca a Franco Colapinto para la práctica dos a las 12 del mediodía argentino.

 

Hamilton, adelante

Se completó el primer ensayo oficial del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que se realiza en el Autódromo Nazionali de Monza y que vio a las Ferrari encabezando la tabla de posiciones con el británico Lewis Hamilton liderando tras marcar 1m20s117 y su compañero Charles Leclerc escoltándolo a 169/1000, demostrando una performance interesante de las SF25, en los 5.793 metros del mítico escenario.

Detrás de ambas unidades rojas quedó el Williams de Carlos Sainz (hasta el año pasado piloto de la escudería de Maranello) a 0s533, seguido por el Red Bull de Max Verstappen (a 0s575), el Mercedes del local Kimi Antonelli (a 0s823), el McLaren de Lando Norris (fue quien más vueltas dio: 28, y quedó a 0s904), el Williams de Alexander Albon (a 0s956), el Mercedes de George Russell (a 0s993) y el Aston Martin de Fernando Alonso (a 0s997).

 

La sesión debió interrumpirse al cumplirse los 35 minutos debido a que había sectores de la pista con poca adherencia por la leca que se desparramó cuando algunos autos pisaron fuera del límite y de esa manera perjudicaba el tránsito por el lugar con el agravante de que alguna de las piedras afectara partes mecánicas.

 

Así continúa el Gran Premio de Italia

Viernes 5 de septiembre

FP2: 12 horas (Argentina)

 

Sábado 6 de septiembre

FP3: 7:30 horas

Qualy: 11 horas

 

Domingo 7 de septiembre

Carrera: 10 horas

