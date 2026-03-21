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Boca difundió las primeras imágenes de la futura ampliación de La Bombonera

El club publicó renders oficiales del anteproyecto tras la aprobación técnica de la CNRT. Las imágenes revelan las nuevas torres y accesos que buscan mejorar la circulación en el estadio.

21 de Marzo de 2026
Bombonera.
Bombonera.

El club publicó renders oficiales del anteproyecto tras la aprobación técnica de la CNRT. Las imágenes revelan las nuevas torres y accesos que buscan mejorar la circulación en el estadio.

Boca dio un nuevo paso en su proyecto de ampliación de La Bombonera y, por primera vez, mostró imágenes oficiales del anteproyecto. La difusión se realizó a través de las redes sociales del club, donde se compartieron renders del futuro diseño.

 

La publicación se dio luego de que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) aprobara la viabilidad técnica del proyecto, lo que permitió avanzar en la presentación de detalles a socios e hinchas.

 

 

En este contexto, Boca busca seguir consolidando un plan que apunta a mejorar la infraestructura del estadio y optimizar la experiencia de los asistentes.

 

Cómo será la ampliación

 

Las imágenes difundidas muestran la construcción de cuatro torres ubicadas junto a las vías del tren. Estas estructuras estarán equipadas con ascensores y escaleras para facilitar el acceso.

Primeras im&aacute;genes de la ampliaci&oacute;n de la Bombonera.
Primeras imágenes de la ampliación de la Bombonera.

Además, el proyecto incluye puentes peatonales que cruzarán por encima de las vías y conectarán con distintas tribunas del estadio.

 

 

El objetivo es mejorar la circulación interna y permitir un ingreso más fluido a sectores como la segunda, tercera y una nueva bandeja que formaría parte de la ampliación.

 

Primeras im&aacute;genes de la ampliaci&oacute;n de la Bombonera.
Primeras imágenes de la ampliación de la Bombonera.

El avance del proyecto

 

En el comunicado difundido, desde Boca señalaron que la aprobación de la CNRT confirma que el proyecto no presenta impedimentos técnicos para su desarrollo.

 

“Esto significa algo muy claro: el proyecto es posible”, indicaron desde la institución al comunicar el avance a sus socios.

 

A partir de ahora, el club trabaja en la documentación final, mientras el expediente continúa su recorrido por otros organismos.

 

Qué falta para iniciar las obras

 

El anteproyecto deberá ser evaluado por entidades como ADIFSA y la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que analizarán aspectos vinculados al uso de las vías y terrenos.

 

 

En caso de obtener esas autorizaciones, el proyecto pasará a la Legislatura porteña, que tendrá la decisión final sobre su ejecución.

 

Si se cumplen todas las etapas, Boca podría iniciar las obras durante este año, en un proceso que se desarrolla de manera progresiva.

Temas:

Boca Bombonera ampliación
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