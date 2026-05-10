Barcelona busca coronarse campeón ante un Real Madrid golpeado y con bajas

El clásico entre Barcelona y Real Madrid tendrá este domingo un condimento especial: el conjunto catalán puede consagrarse campeón de La Liga frente a su máximo rival en una jornada que promete alta tensión en el Camp Nou.

El encuentro, correspondiente a la fecha 35 del campeonato español, se disputará desde las 16 de Argentina y encuentra al equipo dirigido por Hansi Flick en una posición inmejorable para quedarse con el título.

Con una ventaja de 11 puntos sobre Real Madrid y apenas 12 unidades en juego, a Barcelona le alcanzará con ganar o empatar para asegurarse matemáticamente el campeonato.

Además del peso histórico del clásico, el duelo llega en medio de realidades muy diferentes para ambos equipos, según informó la Agencia NA.

Barcelona busca cerrar el título en su casa

El conjunto catalán llega fortalecido por el rendimiento mostrado a lo largo de la temporada y con la posibilidad de celebrar el campeonato ante su público.

El antecedente inmediato también favorece a Barcelona, que se quedó con el clásico de la primera rueda tras imponerse por 3 a 2.

Sin embargo, el entrenador Hansi Flick tendrá una baja sensible para este compromiso: Lamine Yamal no podrá jugar por lesión y no volverá a participar en esta edición de La Liga.

Yamal no será de la partida.

A pesar de ello, el equipo mantendría una estructura ofensiva importante con nombres como Robert Lewandowski, Gavi, Fermín López y Marcus Rashford.

La probable formación de Barcelona sería con Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri; Rashford, Gavi, Fermín López; Lewandowski.

Real Madrid llega golpeado y con bajas

En la previa del clásico, el presente de Real Madrid quedó marcado por una semana complicada tanto dentro como fuera de la cancha.

El conflicto interno entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, que derivó en sanciones económicas para ambos futbolistas, sumó tensión en el plantel dirigido por Álvaro Arbeloa.

Además, el equipo madrileño afrontará el partido con varias ausencias importantes. Ferland Mendy, Éder Militão, Dani Carvajal, Rodrygo, Arda Güler y Valverde están descartados.

A eso se suman las dudas físicas de figuras como Thibaut Courtois, Kylian Mbappé y Tchouaméni, quienes llegarían con molestias.

La probable alineación de Real Madrid tendría a Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Camavinga, Tchouaméni, Manuel Pitarch; Bellingham; Vinícius Jr. y Mbappé.