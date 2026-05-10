River enfrenta a San Lorenzo: con dos regresos, los convocados y la probable formación

Con dos regresos, Eduardo Coudet dio la lista de convocados de River para enfrentar a San Lorenzo. El Millonario se medirá en el Monumental ante el Ciclón por los octavos de final del Torneo Apertura. Será el domingo, desde las 19.
Eduardo Coudet dio a conocer la lista de convocados de River para enfrentar a San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura. Ya recuperados de sus lesiones, Fausto Vera y Sebastián Driussi volvieron a ser citados.
El DT del Millonario volverá a apostar por los habituales titulares luego de haber dispuesto una formación alternativa en el triunfo 2-1 ante Carabobo en Venezuela por la Copa Sudamericana. Por eso, regresan luego de su descanso Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Tomás Galván y Aníbal Moreno.
Kevin Castaño volvió a quedar fuera de los convocados -tras haber viajado a Venezuela-, lo mismo que juveniles como Ulises Gimenez, Juan Cruz Meza, Santiago Lencina, Lautaro Pereyra y Agustín Ruberto.
Tanto Vera como Driussi dejaron atrás sus respectivas lesiones y desde el lunes están entrenando con el resto de sus compañeros, por lo que serán tenidos en cuenta y hasta podrían estar de arranque ante San Lorenzo. No viajaron para jugar ante Carabobo debido a que fueron preservados por el DT.
Coudet mantiene una sola duda en el ataque de River para enfrentar al Ciclón: Ian Subiabre y Kendry Páez pelean por un lugar.
La lista de citados de River para el partido ante San Lorenzo
La probable formación de River vs San Lorenzo
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
Cuándo juega River ante San Lorenzo
El partido de los octavos de final del Torneo Apertura se jugará el sábado 10 de mayo a las 19 en el estadio Monumental, con TV de ESPN Premium. El árbitro será Sebastián Zunino.