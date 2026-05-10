Batacazo: Unión le ganó 2 a 1 a Independiente Rivadavia en Mendoza y se metió en cuartos

El conjunto santafesino dio el golpe en Mendoza y venció 2 a 1 Independiente Rivadavia, uno de los grandes candidatos del torneo. Unión avanzó a los cuartos de final, donde visitará a Belgrano que superó a Talleres en el cásico cordobés.
Independiente Rivadavia llegaba como el gran candidato: primero en su zona y con una racha que parecía imposible de frenar. Del otro lado estaba Unión, que se metió a los playoffs por la ventana y con más dudas que certezas. Pero en el mata-mata todo cambia. Y el Tate dio el golpe. Porque le ganó 2-1 a la Lepra mendocina y se metió en los cuartos.
Unión dio otro golpe en el Torneo Apertura y se metió entre los ocho mejores del campeonato. El equipo de Leonardo Madelón venció 2-1 a Independiente Rivadavia en Mendoza y logró el pase a los cuartos de final después de una actuación con personalidad, contundencia y momentos de muy buen fútbol.
El Tate golpeó primero con un gol de Brahian Cuello tras una asistencia de Julián Palacios y se fue al descanso en ventaja. En el complemento apareció Cristian Tarragona con un golazo para ampliar la diferencia y encaminar la clasificación rojiblanca.
Independiente Rivadavia descontó a mitad del segundo tiempo y empujó durante algunos minutos, pero Unión resistió bien el tramo más complicado del partido. Mansilla volvió a responder cuando el equipo lo necesitó y Madelón movió el banco para sostener la ventaja.
En tiempo de descuento llegó el tercero para liquidar la historia y desatar el festejo tatengue en el estadio Bautista Gargantini. Aunque luego Luis Lobo Medina hizo una de las suyas y anuló el golazo de Del Blanco.
Unión eliminó a uno de los equipos más regulares del torneo y ahora enfrentará a Belgrano en los cuartos de final del Apertura.
“Tenemos que seguir con humildad”
Mateo Del Blanco fue uno de los mejores, otra vez, en la gran actuación de Unión. “Fuimos muy pacientes y controlamos mucho la situación defensiva. Ellos tienen jugadores difíciles como Villa y tanto Lautaro Vargas como yo cumplimos, luego de todo lo que se habló respecto de lo que podíamos sufrir ante jugadores tan desequilibrantes como él. En los primeros 10 minutos no la pasamos bien, pero luego nos estabilizamos. Tenemos que seguir con humildad”, dijo el juvenil rojiblanco.
Cuando se lo consultó por el gol anulado, dijo que “siento que no la toco a la pelota, la veré más tarde, pero para mí no fue mano”, señaló el jugador de Unión, una de las grandes figuras.
Corvalán volvió a jugar más de 15 minutos. Madelón lo mandó a la cancha en un partido complicado, pero el mismo entrenador lo referenció cuando dijo en la conferencia de prensa que dio una charla a sus compañeros como si fuera un entrenador. “Fue un partido duro y, en lo personal, quiero dedicarle a la familia que estuvo a mi lado en los peores momentos. Acá todos tiramos pàra el mismo lado, ninguno traspasa el club. Siempre lo pensé así, quiero lo mejor para Unión. Hoy me salió hablarle a los muchachos antes de entrar a la cancha y solo les dije lo que pensaba. Viví esto con mucha tranquilidad, los muchachos siempre me trataron muy bien y eso es reconfortante”, dijo el defensor.
Rafael Profini también fue uno de los jugadores destacados dentro de un muy buen rendimiento: “Jugamos de igual a igual, habíamos bajado el rendimiento defensivo pero tuvimos firmeza hoy y nos llevamos la clasificación. Sufrimos sin merecer hasta la última fecha para clasificar, se dio así y la clave fue que jugamos de igual a igual siempre y contra todos”.
El plantel de Unión viajará este domingo a Córdoba y allí aguardará el partido del martes ante Belgrano. En caso de ganar, deberá enfrentar el fin de semana que viene ante el vencedor de Argentinos Juniors-Huracán en semifinales. Pero lo primero es lo primero. Y lo primero es pensar en repetir lo de Mendoza para ganarle a Belgrano.