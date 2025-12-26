Tenis: Alcaraz comenzará 2026 como número 1, pero Sinner amenaza su liderazgo

El español Carlos Alcaraz iniciará el año como líder del ranking ATP, aunque Jannik Sinner aparece como su principal rival en una lucha que promete marcar la temporada.
El tenista español Carlos Alcaraz comenzará el 2026 como número 1 del ranking mundial, consolidado como una de las máximas figuras del circuito. Sin embargo, su liderazgo estará bajo constante amenaza por parte del italiano Jannik Sinner, quien se mantiene muy cerca en el escalafón y podría disputarle la cima en los primeros meses del año.
Ambos jugadores se repartieron los últimos ocho títulos de Grand Slam, una hegemonía que los distanció ampliamente del resto del circuito, que pelea principalmente por el tercer lugar. Esta rivalidad se perfila como el eje central del tenis masculino en la temporada que se avecina.
Alcaraz iniciará el año con una ventaja importante, que incluso podría ampliarse tras el Abierto de Australia, torneo en el que solo defiende los puntos correspondientes a los cuartos de final. No obstante, el panorama podría modificarse a partir del inicio de la gira sobre polvo de ladrillo, donde Sinner tendría la posibilidad concreta de arrebatarle el primer puesto.
La oportunidad de Sinner y los puntos en juego
El italiano se vio afectado durante la temporada pasada por una suspensión de tres meses tras dar positivo en un control antidoping, lo que le impidió disputar torneos clave como los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid. Esa ausencia generó un déficit de puntos que ahora podría recuperar, lo que representa una amenaza directa para el liderazgo del español.
La posibilidad de sumar una gran cantidad de unidades en esos certámenes coloca a Sinner en una posición expectante de cara a la pelea por el número 1 del mundo durante la primera mitad del año.
La salida de Ferrero, otro factor clave
A este escenario se suma un elemento que podría incidir en el rendimiento de Alcaraz: la ruptura de su vínculo profesional con Juan Carlos Ferrero, entrenador que fue fundamental en su rápido ascenso a la élite del tenis mundial. Si bien ambos se despidieron con mensajes emotivos en redes sociales, en los últimos días Ferrero brindó una entrevista en la que reconoció que el principal conflicto estuvo vinculado al entorno del jugador.
El inicio de la temporada será determinante para observar cómo afronta Alcaraz esta nueva etapa sin Ferrero en su equipo de trabajo, una incógnita que se despejará cuando vuelva a competir de manera oficial.
Pese a las dificultades que podrían surgir en los primeros meses, todo indica que el 2026 estará nuevamente marcado por el dominio de Alcaraz y Sinner, dos tenistas llamados a repartirse los principales títulos del circuito en el corto plazo.