YPF prueba una garrafa plástica más liviana para uso doméstico

YPF Gas lanzó una prueba piloto destinada a introducir una garrafa de plástico que reemplace al envase metálico tradicional utilizado para consumo domiciliario. El ensayo se realiza en el Área Metropolitana de Buenos Aires y apunta a medir la aceptación del producto entre consumidores residenciales. La iniciativa representa un cambio relevante en un mercado del que dependen hogares sin acceso a la red de gas natural.

La nueva garrafa se diferencia principalmente por su menor peso y por su fabricación en materiales plásticos avanzados. Según datos técnicos, el envase es hasta un 65% más liviano que los de acero, lo que facilita la manipulación por parte de usuarios y reduce esfuerzos logísticos.

Para esta etapa, la distribución está limitada a cinco puntos de venta seleccionados, lo que permite evaluar el funcionamiento del plan antes de una posible expansión.

Una prueba con antecedentes industriales

La experiencia hogareña se apoya en un antecedente previo. En 2021, YPF Gas había introducido un envase plástico destinado al abastecimiento de autoelevadores en entornos industriales. Ese modelo logró buena aceptación y sirvió como base para explorar aplicaciones residenciales en menor escala. La garrafa plástica para uso hogareño presenta dimensiones reducidas y adaptadas a las necesidades de vivienda, aunque su comercialización continúa en fase experimental.

Garrafa de plástico de YPF.

La empresa destacó que el nuevo envase utiliza fibra de vidrio y resinas en combinación con un recubrimiento plástico de alta resistencia. Entre sus atributos figuran la posibilidad de visualizar el nivel del combustible gracias a un cuerpo traslúcido, la resistencia al impacto y a altas temperaturas, y la reducción del riesgo de explosión en caso de incendio, al eliminar la vulnerabilidad BLEVE asociada a los envases metálicos.

Costo, sustentabilidad y expectativas del mercado

El reemplazo del acero por materiales plásticos también busca responder a demandas de sustentabilidad. El envase es reciclable en su totalidad, lo que reduce el impacto ambiental asociado al descarte y evita problemas de corrosión. La vida útil depende de revisiones periódicas similares a las que se aplican sobre envases metálicos.

En cuanto al precio, desde la compañía señalaron que el producto será más caro que la garrafa tradicional, en línea con la desregulación que abrió la puerta a nuevos formatos con valores diferenciados. La prueba piloto busca determinar si existe un segmento de consumidores dispuesto a pagar por un envase más liviano y moderno.