El Gobierno lanzó una nueva web para consultar y reclamar subsidios de luz y gas

El Gobierno nacional puso en funcionamiento una nueva plataforma digital destinada a la consulta y gestión de los subsidios a la luz y al gas. La medida se implementó en el marco del nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943/2025 y vigente desde enero de 2026.

A partir de este nuevo esquema, los hogares de todo el país comenzarán a ver reflejado un sistema unificado que redefinió el acceso a los subsidios energéticos. La normativa dejó sin efecto los mecanismos anteriores y estableció un único criterio que distingue entre hogares con subsidio y hogares sin subsidio, de acuerdo a los ingresos, el patrimonio y la situación socioeconómica del grupo familiar.

Quienes cumplen con los requisitos reciben una bonificación directa sobre el valor de la energía, mientras que los usuarios que no califican deben abonar el costo pleno de los servicios de electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de gas licuado de petróleo de 10 kilos.

La nueva web oficial

En ese contexto, el Ministerio de Economía habilitó el sitio oficial www.argentina.gob.ar/subsidios donde los usuarios pueden acceder a información actualizada sobre el otorgamiento de subsidios energéticos. Desde la plataforma es posible consultar si se recibe o no la asistencia y realizar reclamos o solicitudes de revisión.

Las personas que ya estaban registradas en el anterior Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deben volver a inscribirse. En cambio, quienes utilizan garrafas, eran beneficiarios del Programa Hogar o percibían la Tarifa Social de Gas deben completar la inscripción bajo la nueva modalidad.

Cambios en el sistema de subsidios energéticos

Además, los usuarios que residan en determinadas localidades de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Misiones, Santa Fe, Santa Cruz, Formosa y Chubut también deben registrarse nuevamente, según lo establecido por la Secretaría de Energía.

Cómo funciona la plataforma

El sitio cuenta con tres opciones principales. La primera permite consultar si el usuario recibe el subsidio, trámite que se realiza a través de la aplicación Mi Argentina con CUIL y contraseña. La segunda opción posibilita consultar el estado de una solicitud, ingresando el número de gestión, DNI y correo electrónico. La tercera alternativa permite solicitar una revisión del subsidio para aquellos casos en los que se considere que la situación socioeconómica requiere una nueva evaluación.

Para realizar cualquiera de estos trámites, se recomienda contar con el número de medidor y de cliente que figuran en la factura, el último DNI vigente, el CUIL de los integrantes del hogar mayores de 18 años y una dirección de correo electrónico activa.

Quiénes acceden a los subsidios

El nuevo régimen estableció que podrán acceder a los subsidios focalizados los hogares cuyos ingresos netos sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según los valores del Indec. También se incluyeron hogares que cuenten con al menos un integrante con Certificado de Vivienda del ReNaBaP, Pensión Vitalicia de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o Certificado Único de Discapacidad.

Las bonificaciones se aplicaron sobre consumos base. En electricidad, los hogares beneficiarios recibieron un subsidio del 50% durante todo el año. En el gas por redes, el descuento del 50% se otorgó en los meses de mayor consumo. De manera excepcional, durante 2026 se aplicó una bonificación adicional del 25% en enero, que se redujo de forma progresiva hasta desaparecer en diciembre.

En el caso del gas envasado, los usuarios vulnerables continuaron recibiendo asistencia mediante un descuento aplicado al momento de la compra de la garrafa, a través de medios de pago virtuales, previa inscripción desde el 2 de enero.

Respecto a entidades de bien público y clubes de barrio o pueblo, se informó que estos casos cuentan con tarifas diferenciales específicas y no requieren el mismo trámite que los hogares particulares.