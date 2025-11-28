Viernes cálido e inestable: anticipan tormentas fuertes para el fin de semana

El calor continuará siendo protagonista durante el cierre de la semana en gran parte del país. Para este viernes se prevén temperaturas elevadas, especialmente en el norte y centro argentino, donde la sensación térmica podría superar los 40°C en más de 13 provincias. La presencia de aire cálido y tropical mantendrá un escenario marcado por jornadas sofocantes.

La combinación de calor, humedad y alta inestabilidad favorecerá el desarrollo de chaparrones y tormentas entre la tarde y la noche en la zona central del país.

Entre Ríos: viernes inestable y muy caluroso

En Entre Ríos, el viernes continuará con condiciones inestables, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Se espera una temperatura mínima de 23°C y una máxima cercana a los 34°C, acompañadas de una elevada sensación térmica. El viento soplará leve a moderado del noreste.

Tiempo para el sábado y domingo

Para el sábado, en la provincia se anticipan tormentas que podrían presentarse de manera puntual con características severas. Se prevén ráfagas intensas asociadas al cambio del viento al sur, caída de granizo y acumulados significativos de lluvia en cortos períodos, lo que podría generar anegamientos temporarios.

La temperatura mínima será de 20°C y la máxima rondará los 33°C. La probabilidad de lluvias se mantendrá durante toda la jornada.

El domingo persistirán las condiciones inestables, con precipitaciones a lo largo del día. Se estima una mínima de 18°C y una máxima cercana a los 25°C.

Alerta del SMN por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes que alcanzará a diversas regiones del país durante el sábado. En Entre Ríos, el aviso incluye a los departamentos de Gualeguay y Victoria.

El alerta se extiende también a sectores de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, La Rioja, Neuquén, San Juan y Río Negro. Según el informe oficial, el área “será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, con chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 75 km/h. Los acumulados de lluvia esperados se ubican entre 30 y 65 milímetros, con valores superiores en zonas puntuales.

Descenso de temperatura para el inicio de diciembre

Hacia el lunes, y coincidiendo con el inicio de diciembre, se espera un cambio marcado en las condiciones atmosféricas. El avance de aire más frío y seco detrás del frente provocará un descenso significativo de la temperatura en la franja central y norte del país, además de una baja en los niveles de humedad.

Este ingreso de aire fresco favorecerá el regreso de condiciones más estables al comienzo de la semana. Aunque podrían registrarse algunos remanentes de nubosidad, el panorama será notablemente más tranquilo en comparación con los días previos. (Fuentes: Elonce, SMN y Meteored)