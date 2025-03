Video: la ofrenda de agrupaciones pertenecientes a Remar Contracorriente al río Paraná

La ofrenda al río Paraná fue otro de los tantos momentos emotivos que se llevó a cabo este domingo en el Balneario Municipal. Fue en horas de la tarde-noche del domingo.

Durante algunos minutos, pueblos originarios y agrupaciones pertenecientes a Remar Contracorriente, la campaña que busca concientizar sobre la lucha contra la licitación de la Hidrovía del río Paraná, realizaron el procedimiento.

Foto: Elonce

Se juntaron en la arena en la jornada nublada y, de a poco, iniciaron una lenta caminata que culminó con la entrega de flores en las aguas del Paraná, como motivo de vincularse nuevamente con la naturaleza.

La referente de pueblos originarios, Ucai Perá, reflexionó ayer ante las cámaras de Elonce: “Estoy muy contenta, agradecida y honrada de estar acá en este lugar, en esta costa del río Paraná. Estoy muy agradecida a la comunidad de Villa Urquiza y a la escuela agrotécnica y ni hablar a todos los remadores y grandes luchadores. Ya han venido haciendo una gesta a finales de los ’90 y nosotros, como pueblo originario de esta provincia, no podíamos estar ausente como guardianes de la vida y de todo aquello que a veces no se ve y no se puede dejar de luchar. Estamos viendo todas las consecuencias del cambio climático, de la usurpación de los territorios, de lo que creemos que no iba a suceder y está sucediendo, del atropello que hay sobre nuestro río y nuestros territorios y, por supuesto, eso está ligado a nuestros cuerpos, a nuestras vidas y a las de todos los seres”.