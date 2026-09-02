 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Distrito Entre Ríos

Vialidad Nacional ejecuta acciones preventivas ante la llegada de El Niño

A lo largo de la red vial, se ejecutan intervenciones orientadas principalmente a mejorar las condiciones de escurrimiento y reducir la posibilidad de anegamientos y afectaciones sobre la infraestructura vial.

2 de Septiembre de 2026
Vialidad Nacional ejecuta acciones en Entre Ríos
Vialidad Nacional ejecuta acciones en Entre Ríos

A lo largo de la red vial, se ejecutan intervenciones orientadas principalmente a mejorar las condiciones de escurrimiento y reducir la posibilidad de anegamientos y afectaciones sobre la infraestructura vial.

Vialidad Nacional, a través del 17° Distrito Entre Ríos, informa que desde el mes de julio se ejecutan acciones destinadas a prevenir y mitigar los posibles efectos asociados a un incremento de las precipitaciones sobre la Red Vial Nacional, particularmente en sectores susceptibles de presentar anegamientos, obstrucciones de desagües, erosiones y otras afectaciones que pudieran comprometer la transitabilidad y seguridad vial.

 

Entre las principales acciones realizadas se destacan: perfilado y calce de banquinas, desmalezado, despeje y limpieza alcantarillas, controles de erosión, despejes de cauce, ampliación de la capacidad de desagüe agregando baterías de alcantarillas, conservación en estructuras y zonas aledañas a puentes, limpieza y rectificación de cunetas, con el objeto de favorecer el escurrimiento superficial y evitar acumulaciones de agua en zona de camino y mantenimiento de elementos de contención (barandas metálicas) ubicados en puentes y alcantarillas.

En simultáneo, se realizó un relevamiento pormenorizado sobre el estado de puentes y alcantarillas, a efectos de identificar sectores vulnerables y establecer prioridades de intervención. Además, se efectuaron trabajos de limpieza y reacondicionamiento de desagües, desbosque y retiro de ramas y rezagos en cauces y zonas de influencia, procurando garantizar el libre escurrimiento ante eventuales precipitaciones intensas.

 

Las intervenciones señaladas permiten disminuir el riesgo de obstrucción de los sistemas de drenaje y mejorar las condiciones hidráulicas de las obras de arte y sectores de influencia.

En este sentido, las tareas desarrolladas en los puentes complementan las intervenciones realizadas sobre cunetas y banquinas.

Vialidad Nacional a través de sus 24 distritos implementa acciones preventivas, operativas y de planificación en distintos puntos del país ante las previsiones climáticas asociadas al fenómeno El Niño.

Temas:

Entre Ríos seguridad vial El Niño red vial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso