Vialidad Nacional ejecuta acciones preventivas ante la llegada de El Niño

Vialidad Nacional, a través del 17° Distrito Entre Ríos, informa que desde el mes de julio se ejecutan acciones destinadas a prevenir y mitigar los posibles efectos asociados a un incremento de las precipitaciones sobre la Red Vial Nacional, particularmente en sectores susceptibles de presentar anegamientos, obstrucciones de desagües, erosiones y otras afectaciones que pudieran comprometer la transitabilidad y seguridad vial.

Entre las principales acciones realizadas se destacan: perfilado y calce de banquinas, desmalezado, despeje y limpieza alcantarillas, controles de erosión, despejes de cauce, ampliación de la capacidad de desagüe agregando baterías de alcantarillas, conservación en estructuras y zonas aledañas a puentes, limpieza y rectificación de cunetas, con el objeto de favorecer el escurrimiento superficial y evitar acumulaciones de agua en zona de camino y mantenimiento de elementos de contención (barandas metálicas) ubicados en puentes y alcantarillas.

En simultáneo, se realizó un relevamiento pormenorizado sobre el estado de puentes y alcantarillas, a efectos de identificar sectores vulnerables y establecer prioridades de intervención. Además, se efectuaron trabajos de limpieza y reacondicionamiento de desagües, desbosque y retiro de ramas y rezagos en cauces y zonas de influencia, procurando garantizar el libre escurrimiento ante eventuales precipitaciones intensas.

Las intervenciones señaladas permiten disminuir el riesgo de obstrucción de los sistemas de drenaje y mejorar las condiciones hidráulicas de las obras de arte y sectores de influencia.

En este sentido, las tareas desarrolladas en los puentes complementan las intervenciones realizadas sobre cunetas y banquinas.

Vialidad Nacional a través de sus 24 distritos implementa acciones preventivas, operativas y de planificación en distintos puntos del país ante las previsiones climáticas asociadas al fenómeno El Niño.