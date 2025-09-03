 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Agresión durante operativo de control de equinos

Veterinario municipal fue agredido en un operativo por caballos sueltos

El jefe del área de Veterinaria de Concordia, relató cómo fue atacado mientras participaba en un procedimiento de retención de equinos en boulevard Yuquerí y avenida Presidente Illia.  

3 de Septiembre de 2025
El veterinario agredido en Concordia
El veterinario agredido en Concordia

El pasado viernes se produjo un violento episodio durante un operativo de retención de caballos sueltos en la vía pública, realizado en inmediaciones de boulevard Yuquerí y avenida Presidente Illia, en Concordia. El jefe del Departamento de Veterinaria Municipal, Julio Gesualdi, se encontraba en el lugar junto a personal de la comisaría Octava cuando fue víctima de una agresión por parte de un hombre que reclamaba la tenencia de los animales.

 

Según explicó Gesualdi, el procedimiento respondía a lo establecido en la ordenanza sobre animales sueltos, con especial énfasis en zonas de tránsito rápido como ruta 4 y boulevard Yuquerí. “Es una arteria muy importante para Concordia, donde los autos circulan a gran velocidad; por eso tratamos de ser estrictos, porque los animales pueden generar accidentes graves”, afirmó.

 

El funcionario relató que en medio de la intervención comenzó a reunirse gente que decía ser propietaria de los equinos. “Una persona vino por atrás, yo no lo vi y me agredió físicamente, me sacó el caballo, lo montó y huyó”, señaló.

 

De inmediato, la policía intervino y logró detener al agresor junto a los caballos a unas cuatro cuadras del lugar. Gesualdi destacó la rapidez de la actuación: “El personal hizo un trabajo muy rápido y eficiente”.

 

El veterinario calificó la agresión como “un hecho totalmente repudiable y desagradable”, al tiempo que destacó el respaldo recibido tras lo sucedido. “Es una gran contención, no es aceptado en absoluto una agresión y más haciendo mi trabajo”, manifestó.

 

Finalmente, remarcó que el episodio no modificará la labor que lleva adelante su área. “Para mí es algo que ya pasó, fue un momento feo y desagradable, pero seguimos convencidos de que este es el camino correcto”, concluyó. (Con información de Diario Río Uruguay)

Temas:

Agresión Veterinario Concordia caballos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso