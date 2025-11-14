El presidente de Unión respaldó a Tarragona tras el operativo judicial en su casa.

Unión se vio convulsionado tras la confirmación del allanamiento al domicilio de Cristian Tarragona, realizado en el marco de una investigación por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. Aunque la entidad emitió un comunicado aclarando que la situación “no reviste gravedad para el jugador”, fue el presidente Luis Spahn quien salió a brindar detalles y respaldó al delantero “en una situación que no es agradable”.

“Estoy continuamente informado y hablé con integrantes de la Fiscalía y no es para preocuparse”, afirmó en primera instancia el dirigente. Luego señaló: “Estamos siguiendo una red internacional, no es la Usina. Es un descuido de abrir un sitio lleva a una situación incómoda como esta”.

Al intentar explicar lo ocurrido, Spahn agregó: “Muchas veces el router lo usan familias vecinas, gente que llega a cualquier domicilio. Cuánta gente va a una oficina y lo primero que pide es un código para abrir wifi. Hay que cuidarse porque hay gente mala que hace estas cosas”.

Unión confía en la “inocencia” del delantero

El presidente tatengue remarcó que el club confía plenamente en Tarragona. “Respaldamos totalmente a Cristian y estamos convencidos de la inocencia de él. Es una persona de bien, es sano moralmente y esto es un accidente”, indicó. También aseguró: “Creemos y estamos convencidos que no será una situación comprometida para Unión y él como jugador, que no estaba al tanto de nada”.

En otro pasaje, Spahn cerró: “Confiamos que va a estar bien, esperamos que no lo afecte. No es una situación agradable, pero desde la tranquilidad que le genera la consciencia de que no hay ninguna responsabilidad, esperemos verlo en esta seguidilla que se avecina”.

Según fuentes de la investigación, el procedimiento comenzó a las 7 de la mañana en la vivienda del delantero, ubicada en la manzana 7 de Alto Verde, cuando Tarragona se preparaba para ir al entrenamiento. Aunque rige el secreto de sumario, una de las versiones apunta a que un vecino habría utilizado la red WiFi del jugador para acceder al contenido ilícito.

Material secuestrado y alcance de la investigación

Durante el operativo, los agentes secuestraron 1 DVR, 1 módem WiFi, 3 tablets, 2 consolas PlayStation, 2 consolas Nintendo y Gamer, 1 consola de mano, 1 consola digital, 2 pendrives, 4 tarjetas SD, 1 teléfono celular, 3 teléfonos iPhone, 1 iPad y 3 relojes Apple Watch, entre otros elementos vinculados a la investigación por “material de abuso sexual infantil”. Hasta el momento, no se registraron detenidos.

Rolando Galfrascoli, director de Investigaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, explicó que la causa “se enmarca en un programa internacional que tiene que ver con el combate al delito de la pornografía infantil: Escudo Protector”. Detalló que se realizaron dos allanamientos —uno en Villa Constitución y otro en Alto Verde— y que en ambos se secuestró material que podría ser relevante, además de dispositivos que serán peritados por los fiscales Ignacio Suasnabar y Matías Broggi.

“No vamos a dar nombres ni situaciones particulares, y no hay ninguna privación de libertad dispuesta. Vamos a preservar las identidades porque es un delito muy delicado que atañe a menores de edad”, enfatizó el funcionario.

El comunicado oficial de Unión tras el allanamiento

El Club Atlético Unión también emitió un comunicado para aclarar la situación: “En la mañana de hoy se llevó adelante un procedimiento judicial en el domicilio familiar del jugador Cristian Tarragona”.

“El operativo —que tuvo como objetivo la verificación técnica de un dispositivo electrónico (router)— se desarrolló con total normalidad. Tanto el jugador como su familia mostraron plena predisposición y colaboración con las autoridades intervinientes”, señaló la institución.

Asimismo, el club destacó “la actitud responsable y transparente del futbolista” y remarcó que, según manifestaron las autoridades, “la situación no reviste gravedad para el jugador”. Finalmente, concluyó: “Además no existe ninguna medida de restricción ni imputación respecto del jugador ni de ningún integrante de su familia”.