Operativo en Santa Fe: allanaron la casa de un exPatronato, pero hicieron una aclaración

La vivienda del delantero de Unión Cristián Tarragona fue allanada en el marco de una investigación internacional por material de abuso sexual infantil. Las autoridades confirmaron que el futbolista no forma parte de los involucrados en la causa.
La vivienda donde actualmente reside el delantero de Unión de Santa Fe y exjugador de Patronato, Cristian Tarragona, fue allanada este jueves por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la sección Trata de Personas, quienes aclararon que el futbolista no se encuentra dentro del grupo de personas implicadas en la causa.
El procedimiento se llevó a cabo en una casa ubicada en la Manzana 7 de Alto Verde, donde actualmente reside el futbolista de 34 años y también sus familiares. El allanamiento forma parte de una investigación internacional de alta complejidad denominada “Escudos para la niñez”.
Este programa, que incluye procedimientos simultáneos en otros puntos de la provincia, como Villa Constitución, busca específicamente secuestrar elementos de interés para la causa, principalmente dispositivos electrónicos con contenido de abuso sexual infantil.
El exPatronato “no está implicado”, aclararon investigadores
Fuentes de la investigación adelantaron que, si bien Tarragona vive en el domicilio allanado, “no está identificada la persona del grupo” implicada en la investigación.
De hecho, el futbolista se encontraba camino al entrenamiento cuando arribó la policía al lugar. Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay personas detenidas en el marco del operativo. Cristian Tarragona, de 34 años, es una figura conocida en el fútbol argentino con una extensa trayectoria profesional. El club santafesino es el 15° equipo de su carrera.
El delantero llegó a Unión de Santa Fe como jugador libre en el último mercado de pases, luego de finalizar su vínculo con Talleres de Córdoba a donde había llegado en 2024, proveniente de San Lorenzo.
Otros clubes por los que pasó incluyen Vélez, Gimnasia La Plata, Patronato, Temperley y Platense, además de una experiencia en el Atlante de México.
Cómo sigue la investigación
La investigación continúa en curso, centrada en el análisis del material digital incautado. El objetivo principal es identificar a la persona responsable del contenido ilegal, en una causa que subraya la importancia de los operativos internacionales en la lucha contra estos delitos. (La Voz)