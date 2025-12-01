Una provincia estableció que los estudiantes que hagan bullying perderán beneficios económicos

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, firmó un decreto que modifica la Ley N° VIII-0752-2011 y redefine el alcance del programa Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro, incorporando criterios de conducta escolar como condición para acceder al beneficio. La medida excluye a quienes hayan incurrido en prácticas de bullying, acoso, extorsión, amenazas o cualquier tipo de violencia física, sexual, psicológica, verbal o ciberacoso.

La normativa ahora exige que los estudiantes acrediten “una conducta escolar basada en el respeto y la convivencia”. Aquellos que no cumplan con este requisito podrían perder parcial o totalmente el estímulo económico previsto por el programa.

Además, se estableció que los reclamos vinculados al sistema deberán realizarse dentro de los doce meses posteriores al egreso. Cualquier presentación fuera de ese plazo quedará automáticamente excluida.

Convivencia pacífica como eje central

Desde el Ministerio de Educación de San Luis señalaron que las consecuencias serán estrictas y directas: los alumnos con antecedentes de violencia o acoso “se verán afectados en el acceso al beneficio económico de las estampillas escolares”.

De este modo, la falta de cumplimiento de los criterios de convivencia implicará la pérdida total o parcial del estímulo educativo. Según explicaron, el objetivo de la modificación es que Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro no solo fomente el ahorro escolar, sino que también actúe como una herramienta para fortalecer el respeto y la convivencia pacífica dentro de los establecimientos educativos.

Se evaluará también el trato hacia docentes, directivos, preceptores, personal administrativo y de maestranza, así como cualquier comportamiento que afecte el normal funcionamiento institucional.

Un esquema sancionatorio que comienza en 2026

Las nuevas reglas entrarán en vigencia a partir del ciclo lectivo 2026. Los alumnos que incurran en alguna de las conductas sancionadas podrán sufrir el descuento del equivalente en estampillas correspondiente al año en curso al momento de producirse el hecho.

En caso de reincidencia, las sanciones serán más severas: si la conducta se repite tres veces, ya sea dentro del mismo ciclo lectivo o en años continuos o discontinuos, se procederá al descuento total de las estampillas acumuladas hasta la fecha.

Con esta reforma, el Gobierno puntano busca promover entornos educativos seguros, respetuosos y libres de violencia, integrando la convivencia escolar como un requisito para acceder al incentivo económico.