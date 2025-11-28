Violencia escolar: a los golpes, una alumna defendió a su compañero víctima de bullying

REDACCIÓN ELONCE
Un episodio de bullying en una escuela secundaria de Concordia derivó en una pelea entre estudiantes. Padres denunciaron falta de intervención institucional y desde Agmer Concordia explicaron a Elonce cómo deben abordarse estos casos en el ámbito escolar.
La difusión del video de una pelea entre estudiantes, luego de que una alumna reaccionara ante situaciones de bullying, generó preocupación entre las familias y la comunidad educativa de la Escuela Normal de Concordia.
Según relataron padres del establecimiento, un alumno con condición de autismo habría sido objeto de burlas reiteradas por parte de otros estudiantes. Una compañera decidió intervenir y comenzó a agredir a quienes, según expresaron, lo hostigaban. La intensidad del conflicto obligó a la intervención de docentes y preceptores, que intentaron detener la pelea. Por tratarse de menores de edad, este medio no difundirá las imágenes del episodio.
Desde la institución aún no se informó cómo continuó el abordaje del hecho ni qué medidas se tomaron luego de la situación, pero las familias denunciaron que “el bullying es diario en la institución” y señalaron que “nadie del establecimiento hace nada en estas situaciones de agresiones”.
El rol del protocolo institucional
Desde Agmer Concordia, la referente María José Chapitel explicó a Elonce que el protocolo de actuación corresponde al equipo directivo y pedagógico. Indicó que “el abordaje debe ser institucional y con los actores institucionales”, pero advirtió que la exposición pública de los hechos dificulta la intervención educativa. “Cuando un tema como este se transforma en una viralización de video de las redes sociales o una nota periodística amarillista en la que se enfoca cómo se pelean, en lugar de determinar cuál es la raíz de la cuestión, se tergiversa todo y se dificulta la acción pedagógica institucional que se podría llevar a cabo”, sostuvo.
Chapitel señaló también que “no hay contención y hasta se expone la identidad de las personas involucradas”, lo que contradice los lineamientos que deben regir los procedimientos en el ámbito escolar. Agregó que “en las escuelas, permanentemente, se aborda esta cuestión, pero las escuelas no son ajenas a lo que acontece en la sociedad y a lo que enuncian hasta quienes nos representan institucionalmente como en la Presidencia de la Nación”.
Contexto social y violencia
La representante gremial analizó que las instituciones educativas reciben el impacto de los cambios sociales y del clima de violencia general. “Cuando hay un permiso al `todo vale´, difícilmente la escuela puede sostener algún tipo de mirada diferente”, expresó. Añadió que “hay un grado de violencia en todos los aspectos de la sociedad, con lo cual, estos hechos no nos sorprenden porque todo repercute en la caja de resonancia que es la escuela”.