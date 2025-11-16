Una pileta de fibra de vidrio voló por el temporal y quedó en plena calle

La fuerte tormenta que se registró en la ciudad de Concepción del Uruguay durante la madrugada de este domingo generó un episodio inesperado en el Parque Industrial. Una pileta de fibra de vidrio, perteneciente a una fábrica radicada en el predio, fue arrancada de su ubicación y terminó en el medio de una de las calles asfaltadas del complejo. El hecho ocurrió cerca de las primeras horas del día, cuando las ráfagas de viento alcanzaron su mayor intensidad.

Según relataron trabajadores y vecinos de la zona, la estructura fue levantada por la fuerza del temporal y quedó atravesada sobre la calzada, tal como se apreciaba en las imágenes enviadas por lectores. El desplazamiento sorprendió a quienes arribaron al predio en la mañana, ya que la pileta había quedado varios metros lejos de su lugar original.

Los primeros en advertir la situación fueron operarios que ingresaban a sus puestos de trabajo. Todos coincidieron en que el temporal se sintió con intensidad en esa área de la ciudad, donde las ráfagas impactaron sobre la estructura liviana de la pileta.

Si bien el episodio generó preocupación por la posibilidad de daños mayores, desde el Parque Industrial confirmaron que no hubo personas heridas ni afectaciones significativas en las instalaciones de la fábrica involucrada. La pileta, pese al desplazamiento, no provocó roturas en vehículos o equipamientos del predio.

Personal del Parque Industrial inició temprano las tareas para despejar la calle afectada. Se trabajó en la sujeción y retiro de la estructura, que representaba un riesgo para la circulación interna. Las autoridades del predio también evaluaron posibles daños provocados por el temporal en otras áreas.

La tormenta, que combinó lluvias intensas con fuertes vientos, dejó además anegamientos parciales y caída de ramas en sectores de la ciudad, aunque sin reportes de incidentes graves. (La Pirámide)