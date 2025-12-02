Adolescentes entrerrianos participaron de estudio sobre juego digital: el 60% está expuesto a las apuestas

Un reciente estudio realizado a 11.421 estudiantes en 16 provincias de Argentina, incluida Entre Ríos, muestra el alcance del juego digital entre los adolescentes, revelando preocupantes efectos emocionales y educativos.
Una reciente encuesta realizada por la Cruz Roja entre 11.421 estudiantes de secundaria en 16 provincias argentinas, incluida Entre Ríos, evidencia un aumento alarmante del juego digital entre los jóvenes. El estudio, que abarcó a 231 escuelas, ha mostrado que 6 de cada 10 alumnos tienen exposición directa o por cercanía a las apuestas en línea. De este porcentaje, el 16% participa activamente en las apuestas, mientras que el 45% está en contacto con personas que juegan regularmente.
José Scioli, Director del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, señaló que los resultados de la investigación muestran “el riesgo al que están expuestos niños y niñas de 13 a 18 años”. En este sentido, Scioli explicó que el uso de billeteras digitales y la publicidad constante son las principales puertas de entrada a las apuestas, sin distinción de plataformas legales o ilegales. Además, destacó que el 75% de los adolescentes consultados pidieron controles más estrictos sobre las plataformas de apuestas en línea.
El estudio también reveló que el grupo de pares es clave en la propagación del fenómeno: el 57% de los adolescentes que apuestan lo hace por influencia de amigos. Este dato refuerza la idea de que el entorno social es fundamental en la iniciación de los jóvenes al juego online. A su vez, un 78% de aquellos que no apuestan directamente, lo conocen a través de sus círculos sociales, mientras que el 40% de los adolescentes jugadores conviven con adultos que también participan en apuestas.
Los efectos emocionales y académicos del juego digital
Los efectos del juego digital van más allá de lo financiero. Según el estudio, el 79% de los adolescentes jugadores reconoce el riesgo de desarrollar una adicción al juego. A su vez, un 12% ha quedado endeudado debido a su participación en las apuestas. En términos emocionales, el 69% de los jóvenes mostró signos de ansiedad y malestar a raíz del juego, mientras que un 47% a 49% confesó sufrir alteraciones del sueño y disminución en el rendimiento escolar debido a la implicancia de las apuestas en su vida cotidiana.
En cuanto a la edad de iniciación, el informe muestra que los adolescentes comienzan a participar en apuestas alrededor de los 13 a 14 años, con un aumento de la frecuencia conforme se acercan a los 17 o 18 años. Este dato resalta la vulnerabilidad de los jóvenes en sus primeros años de adolescencia, donde el juego digital se está tornando cada vez más presente.
Además, la encuesta destaca una marcada brecha de género: 24% de los varones admitió haber apostado, en comparación con un 8% de las mujeres. A pesar de las diferencias en la frecuencia de participación, la exposición al fenómeno es transversal, afectando a una gran mayoría de los estudiantes.
Desinformación, publicidad digital y la necesidad de una mayor regulación
Uno de los aspectos más críticos señalados por el estudio es la confusión normativa que existe entre los adolescentes respecto a las plataformas de apuestas. El informe revela que entre el 51% y 66% de los jóvenes no puede diferenciar entre sitios de apuestas legales e ilegales. Esta falta de información específica sobre la regulación se refleja en las pruebas de dominios (.bet.ar y .com), donde la opción “no estoy seguro/a” fue la respuesta más elegida por los encuestados.
La publicidad digital juega un rol fundamental en la promoción del juego entre los adolescentes. De acuerdo con el estudio, entre 71% y 79% de los jóvenes fueron alcanzados por campañas publicitarias de apuestas online, incluso aquellos que no participan directamente en el juego. La exposición a estos anuncios refuerza la necesidad de controles más estrictos en la publicidad dirigida a menores, una de las demandas más fuertes de los adolescentes entrevistados.
El informe también revela que el 80% de los estudiantes considera que las herramientas actuales para evitar el acceso de menores a las apuestas digitales son ineficaces. Ante este panorama, el 40% de los jóvenes expresó la necesidad de recibir formación en sus escuelas sobre los riesgos del juego digital, los algoritmos de captación utilizados por las plataformas y las formas de pedir ayuda en situaciones problemáticas.
Este estudio pone de manifiesto la creciente preocupación por el impacto del juego digital en los adolescentes y la necesidad urgente de tomar medidas para protegerlos en un entorno online cada vez más accesible y peligroso.
(Con información de Infobae)