Un rayo cayó en una estancia y mató al capataz mientras trabajaba con otros peones

Una tragedia sacudió este jueves a una zona rural cercana a la localidad correntina de Sauce, donde un rayo impactó sobre un grupo de trabajadores rurales y provocó la muerte de un capataz de estancia en medio de una intensa tormenta eléctrica.

El hecho ocurrió pasadas las 15:30 en la estancia “El Tigre”, cuando varios peones se encontraban realizando tareas con animales en plena lluvia y actividad eléctrica.

La víctima fue identificada como Ismael Galarza, de 56 años, oriundo de Curuzú Cuatiá, quien se desempeñaba como capataz del establecimiento y encabezaba el grupo de trabajadores al momento del episodio.

El rayo cayó mientras guardaban las ovejas

Según trascendió, los trabajadores intentaban resguardar las ovejas debido al fuerte temporal que afectaba la zona cuando se produjo la descarga eléctrica.

En esas circunstancias, un rayo cayó muy cerca del grupo y alcanzó de lleno al capataz, quien murió prácticamente en el acto producto del impacto.

Además, otros peones sufrieron heridas y distintas afecciones por la descarga eléctrica, por lo que posteriormente debieron ser trasladados hacia el hospital local para recibir atención médica.

Hospital Santa Rosa.

Hasta el momento no trascendió oficialmente el estado de salud de los trabajadores lesionados.

Las dificultades por el temporal demoraron la asistencia

Las condiciones climáticas y el mal estado de los caminos rurales complicaron el acceso de los equipos de asistencia hasta la estancia.

De acuerdo a la información difundida, la ayuda logró llegar después de varios minutos y en algunos sectores debieron utilizar tractores para avanzar por los caminos anegados.

Sin embargo, cuando finalmente arribaron al lugar, ya no había posibilidades de asistir al capataz, que había fallecido tras el impacto del rayo.

Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue trasladado al hospital de la zona y luego entregado a sus familiares.