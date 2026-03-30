Video del inusual rayo azul que iluminó el cielo de Tucumán: qué es el llamativo fenómeno atmosférico

REDACCIÓN ELONCE
Durante la noche del domingo, se registró un fenómeno atmosférico poco común en medio de una tormenta intensa en Tucumán. La escena fue captada por testigos y generó asombro por su rareza y relevancia para la investigación meteorológica.
El fenómeno atmosférico conocido como Blue Jet sorprendió a Tucumán durante la noche del domingo, cuando una intensa descarga eléctrica ascendente de tonalidad azul irrumpió en el cielo en medio de una tormenta de gran intensidad. El evento fue captado por usuarios a través de teléfonos celulares y cámaras, y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde generó asombro tanto por su belleza como por su rareza.
De acuerdo con especialistas de la Red de Estaciones Meteorológicas y de distintos centros de investigación, esta descarga habría alcanzado aproximadamente los 50 kilómetros de altura, penetrando incluso en la estratósfera. Este tipo de manifestaciones se encuadra dentro de los denominados eventos luminosos transitorios (TLE, por sus siglas en inglés), fenómenos eléctricos de muy corta duración que ocurren en las capas superiores de la atmósfera y que resultan difíciles de observar desde la superficie terrestre.
La tormenta nocturna que se desarrollaba sobre la provincia fue el escenario perfecto para la aparición de este fenómeno poco frecuente. En las imágenes difundidas, se observa un haz de luz azul intenso que emerge desde la parte superior de una nube de tormenta y se proyecta hacia el cielo. La descarga apenas se mantiene visible durante una fracción de segundo antes de desaparecer, lo que refuerza su carácter esquivo y extraordinario.
Qué es un Blue Jet y cómo se forma
Los Blue Jets integran una categoría particular de fenómenos eléctricos que se desarrollan por encima de las tormentas eléctricas más intensas. A diferencia de los rayos tradicionales, que se desplazan entre las nubes o desde estas hacia el suelo, estas descargas se proyectan en sentido ascendente, desde la cima de los cumulonimbos hacia capas superiores de la atmósfera.
Estas emisiones pueden alcanzar alturas cercanas a los 50 kilómetros sobre el nivel del mar y tienen una duración extremadamente breve, de apenas unos cientos de milisegundos. Su color azul característico se explica por la excitación de moléculas de nitrógeno presentes en la atmósfera superior. Cuando estas moléculas son ionizadas por una descarga eléctrica de gran energía, liberan fotones en longitudes de onda que corresponden al espectro azul y ultravioleta, publicó Meteored.
Si bien la existencia de estos fenómenos fue planteada teóricamente décadas atrás, recién hacia fines del siglo XX se lograron confirmar visualmente mediante observaciones científicas. Sin embargo, su estudio continúa siendo complejo, ya que la mayoría de los registros provienen de instrumentos instalados en satélites o en plataformas como la Estación Espacial Internacional, donde se cuenta con mejores condiciones para observar la atmósfera superior.
Por qué es raro observarlos desde la superficie
Uno de los aspectos más llamativos del caso registrado en Tucumán es que el fenómeno pudo ser captado desde tierra firme, algo que ocurre en contadas ocasiones. Esto se debe a que los Blue Jets se originan por encima de las nubes de tormenta, en zonas donde la atmósfera es más tenue y donde la visibilidad desde el suelo suele estar obstruida por la propia estructura nubosa.
Además, su luminosidad, aunque intensa, queda muchas veces oculta por el espesor de las nubes o pasa inadvertida debido a la brevísima duración del evento. Esta combinación de factores hace que, a pesar de que la ciencia conoce su existencia desde hace años, los registros desde la superficie sean extremadamente escasos.
La mayoría de los datos disponibles proviene de observaciones realizadas desde el espacio o desde aeronaves equipadas con sensores específicos. Por ese motivo, los pocos registros captados por cámaras amateurs, como el ocurrido en Tucumán, adquieren un valor especial para la comunidad científica, ya que pueden aportar información complementaria sobre las condiciones en las que se producen estas descargas.
Un aporte potencial para la investigación científica
Aunque todavía no se ha publicado un análisis científico formal sobre el evento registrado el 29 de marzo, las imágenes ya comenzaron a circular en distintos ámbitos especializados y despertaron el interés de meteorólogos y aficionados a la ciencia atmosférica. Este tipo de registros puede resultar clave para profundizar el conocimiento sobre la dinámica eléctrica de las tormentas severas.
Los Blue Jets, junto con otros fenómenos luminosos transitorios, representan un puente entre la meteorología tradicional y la física de alta energía en la atmósfera. Su estudio permite comprender mejor cómo se distribuyen las cargas eléctricas en los sistemas tormentosos y cómo interactúan con las capas superiores del aire, que rara vez son observadas desde el suelo.
Además, algunos investigadores sostienen que estos eventos podrían tener implicancias en la propagación de ondas de radio y en ciertos modelos globales del clima, aunque todavía se requieren más estudios para confirmar estos posibles efectos.
Características principales de estos fenómenos
Entre los rasgos más destacados de los Blue Jets, los especialistas señalan su gran velocidad de propagación y la altitud que alcanzan, lo que los ubica en regiones donde la densidad del aire es significativamente menor. Esta condición influye en la forma en que se desarrollan y en la manera en que liberan energía.
Otra característica fundamental es su duración extremadamente corta. La descarga ocurre en apenas una fracción de segundo, lo que dificulta su registro incluso con equipos adecuados. En muchos casos, captarlos depende de una combinación de tecnología y azar.
El color azul intenso, que les da nombre, es otro de los elementos distintivos. Como se mencionó, este tono está asociado a la excitación del nitrógeno en la atmósfera superior. Por último, su aparición está vinculada a tormentas eléctricas de gran intensidad, con estructuras complejas capaces de generar enormes acumulaciones de carga eléctrica en su interior.
A la espera de nuevos estudios
El registro de un Blue Jet en Tucumán no solo representó un espectáculo visual impactante, sino también un hecho de relevancia científica. Se trata de una oportunidad para avanzar en el estudio de estos fenómenos y para ampliar el conocimiento sobre los procesos eléctricos que tienen lugar en la atmósfera.
Mientras especialistas analizan las imágenes y evalúan la posibilidad de realizar investigaciones más detalladas, el fenómeno continúa generando fascinación. Para quienes lograron observarlo o captarlo en video, fue una experiencia única; para la ciencia, una pieza más en el complejo rompecabezas de la atmósfera terrestre.