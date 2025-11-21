Un joven de Hasenkamp llevó a su vecina a conocer el Monumental de River

REDACCIÓN ELONCE
Gabriel Fernández gestionó el viaje para que Guillermina, una vecina fanática de River, conociera el estadio. La recorrida incluyó el museo y el campo de juego. "A mí estas cosas me fortalecen el corazón", aseguró el impulsor de la iniciativa.
Un emotivo gesto solidario se generó en la localidad de Hasenkamp, donde Gabriel Fernández, un empleado municipal, hizo realidad el sueño de Guillermina, una vecina de la ciudad, al llevarla a conocer el estadio Más Monumental del Club Atlético River Plate.
La historia se conoció tras el viaje que ambos realizaron a Buenos Aires, donde recorrieron las instalaciones del club de Núñez.
La iniciativa surgió de manera espontánea. Fernández relató cómo se gestó la idea al cruzar a su vecina en la calle. "Yo ya sabía que Guille es muy fanática de River. Pasó una tarde por frente de casa, le hice un video y le pregunté si tenía ganas de conocer el Monumental. Ella enseguida dijo que sí, se enganchó", explicó Gabriel.
Para concretar el viaje, Fernández utilizó sus nexos personales con la institución deportiva. "Tengo un dirigente amigo que trabaja ahí en River. Se lo mandé (al video), y a la media hora ya teníamos todo medio cocinado. Me comuniqué con sus hermanas y en menos de dos semanas ya teníamos todo organizado", detalló sobre la logística del viaje.
La emoción de Guillermina
Guillermina vivió la experiencia con gran alegría, recorriendo el museo, viendo las copas y pisando las tribunas del estadio. Al ser consultada sobre sus sensaciones, expresó: "Hermoso. Mi sueño ya cumplí, de ver la copa, la cancha, la camiseta. Me encantó", afirmó a Elonce. Además, destacó las dimensiones del estadio al calificarlo como "grandote, enorme" y mencionó que su ídolo del plantel actual es el delantero Miguel Borja.
Sobre el momento en que recibió la noticia, Guillermina confesó su felicidad: "La verdad me encantó. Primero me puse contenta con lo que me dijo Gabi", afirmó remarcando que es su amigo.
Solidaridad sin banderas
Gabriel Fernández aclaró que la gestión era particular y no estuvo vinculada a ninguna agrupación oficial. "Acá no hay ni una filial en Hasenkamp. Cuando uno tiene contacto o conocidos, esto tal vez se hace más flexible y más fácil de poder llegar a cumplir sueños", indicó.
No es la primera vez que Fernández realiza una acción de este tipo. Anteriormente, gestionó visitas similares para Gabriel Closter, un joven de Bovril, y para una vecina de 80 años cuyo último deseo era conocer el estadio. "Soy un convencido de que estas cosas a mí me fortalecen el corazón. No voy con intención de nada, lo hago porque me nace hacerlo", reflexionó.
Finalmente, el joven agradeció el apoyo de su pareja, quien lo acompaña en estas iniciativas solidarias, y destacó que todo se dio en el "momento justo" para brindar una alegría a su vecina.