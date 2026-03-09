Un hincha de Colón no podrá ir a estadios por dos años tras agredir a la Policía

Un hincha de Colón fue sancionado con la prohibición de asistir a eventos deportivos por 24 meses tras agredir a policías durante un control en el estadio Brigadier López. El incidente ocurrió en el partido ante Deportivo Madryn.
El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso la prohibición de ingreso a espectáculos deportivos en todo el país para un hincha de Colón que fue detenido tras protagonizar un incidente con efectivos policiales durante un partido disputado en Santa Fe.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 185/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, que aplicó la “restricción de concurrencia administrativa” a Javier Alejandro Maitre por el plazo de 24 meses. La sanción rige desde el momento de su dictado y le impide asistir a cualquier evento deportivo en el territorio nacional.
El hecho que originó la sanción ocurrió el 14 de febrero en el estadio Brigadier López de Santa Fe, durante el encuentro entre Colón y Deportivo Madryn por el torneo de la Primera Nacional.
Según el acta de procedimiento, Maitre fue aprehendido por resistencia a la autoridad luego de agredir verbal y físicamente a policías que realizaban controles en los palcos del estadio en busca de bebidas alcohólicas. Tras el incidente, el hombre fue trasladado a la estación Sur, correspondiente a la seccional 2ª.
A raíz de lo sucedido, la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos de Santa Fe solicitó la aplicación de la restricción de ingreso para el involucrado. Posteriormente, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, evaluó los antecedentes y resolvió implementar la sanción.
Desde la cartera nacional indicaron que la medida se encuadra en las facultades previstas por la normativa vigente, que habilita a las autoridades a impedir el acceso a espectáculos deportivos a personas que representen un riesgo para la seguridad pública.
De esta manera, el hincha quedará incluido en el programa Tribuna Segura, que controla el ingreso a los estadios con el objetivo de prevenir hechos de violencia y garantizar el normal desarrollo de los eventos deportivos, dio cuenta Infobae.
En las últimas semanas también se aplicaron sanciones similares en otros casos. A fines de febrero, tres simpatizantes de Huracán recibieron una prohibición de asistir a eventos deportivos por cuatro años tras incidentes ocurridos en el estadio Tomás Adolfo Ducó durante el partido frente a San Lorenzo.