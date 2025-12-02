Tras invasión de garrapatas, fumigaron escuelas de María Grande: "El problema fue solucionado", dijo el intendente

La Escuela Nº 180 “Mayor Juan Carlos Leonetti”, ubicada en María Grande, enfrentó la semana pasada una invasión de garrapatas que afectó aulas, galerías y patios. La aparición masiva de los parásitos obligó al equipo directivo a presentar pedidos de auxilio sanitario ante autoridades educativas, municipales y de salud.

Al respecto, el intendente de la localidad, Héctor Solari, explicó a Elonce que “desde la escuela se pusieron en contacto con la Departamental de Escuelas y nosotros nos pusimos a disposición desde el municipio”.

Comentó que la municipalidad “cuenta con herramientas para fumigar y controlar este tipo de plagas, que también se utilizan en situaciones como el control del dengue. Teníamos los productos también. Se fumigaron tres establecimientos educativos: la escuela Nº 180, la escuela Nª 55 y el Centro de Formación para Jóvenes y Adultos Nº 21, como así también el jardín de infantes”.

Las garrapatas que había en la escuela Nº 180 “Mayor Juan Carlos Leonetti”

El operativo de fumigación se llevó a cabo el viernes por la tarde y el sábado por la mañana. Este lunes “llegó una cuadrilla de limpieza para ventilar y poner en condiciones el lugar. Este martes las clases comenzaron con normalidad en la escuela Nº180, también en la Nº55”.

Remarcó que “es un tema solucionado, pero hay que seguir monitoreando. Es normal en esta época, sobre todo en lugares donde hay perros que andan en la calle o comunitarios. Si bien las asociaciones junto al municipio, tratan de controlar la garrapata, es algo que puede suceder. En cualquier casa donde hay perros puede ocurrir, pero hay que ocuparse”. Elonce.com