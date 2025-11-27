Invasión de garrapatas: fumigarán dos escuelas de María Grande

La Escuela Nº 180 “Mayor Juan Carlos Leonetti”, ubicada en María Grande, enfrentó esta semana una invasión de garrapatas que afectó aulas, galerías y patios. La aparición masiva de los parásitos fue detectada el 25 de noviembre y obligó al equipo directivo a presentar pedidos de auxilio sanitario ante autoridades educativas, municipales y de salud.

Al respecto, Sebastián Benedetti, de la coordinación de Direcciones Departamentales, explicó a Elonce que "tomamos conocimiento el día martes, a través de la Supervisión, de que en esta escuela había una gran cantidad de garrapatas. El primer paso fue la comunicación con Silvia Faure, directora Departamental, quien a su vez informó al intendente de María Grande, que es veterinario. Él fue a evaluar la situación y ofreció el municipio la fumigación de este espacio y los circundantes, ya que son tres las instituciones que comparten”.

Confirmó que aún no se realizó una fumigación de las instituciones, pero se llevará a cabo el viernes desde las 18. “La va a hacer el municipio con un producto de uso doméstico. Se realizará en las escuelas Nº 55 y Nº 21, ya que en la escuela Nº 180, que es donde están las garrapatas, hay una negativa por parte de la directora para que se haga la fumigación. Estamos trabajando para ver de qué forma podemos solucionar el problema”, dijo.

Explicó que “hay una nota de la directora, quien solicita que se contrate un servicio especializado en fumigaciones. Como el CGE no cuenta con contratación directa, porque dentro de nuestra normativa no es posible, lo que se hizo fue gestionar a través del municipio de María Grande para que sean ellos quienes hagan la fumigación y, a través de un especialista, se determinen las dosis adecuadas de producto para hacer las fumigaciones y todos los recaudos. Se fumigará usando un producto de venta libre, no es un producto tóxico si se toman las medidas de seguridad”.

Indicó que las clases “continúan con normalidad. Este viernes se hará la fumigación en las dos escuelas adyacentes y el sábado se realizará la ventilación y limpieza correspondientes. El lunes se va a volver a ventilar, a desinfectar y limpiar nuevamente y estas dos instituciones podrán volver a tener clases con normalidad. Para la escuela 180, donde están las garrapatas, estamos evaluando otras vías de acción”.

En cuanto a la causa de la aparición de las garrapatas, Benedetti mencionó que la escuela Nº 180 tiene una gran cantidad de perros que, aunque son considerados mascotas por los alumnos, "quizás no están debidamente controlados en términos de higiene". Elonce.com