ARCA desmiente filtración masiva y garantiza la seguridad de los datos personales de argentinos

El sitio especializado Daily Dark Web alertó por lo que parece una filtración masiva de datos de ciudadanos argentinos. La base de datos dice contener datos de Anses, ARCA, licencias de conducir, propiedad de líneas de telefonía móvil y millones de direcciones de e-mail, entre otras cosas.

Pero no se trata de un robo a esos organismos en sí mismos, ni un ataque a su seguridad informática. Según Daily Dark Web, la que sufrió un acceso indebido que dejó expuesta toda la información fue SudamericaData, una compañía argentina especializada en la venta de información sobre personas que en 2023 fue clausurada por la Justicia, pero que habría seguido operando bajo el nombre WorkManagement.

En ese sentido, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) afirmó que los datos de las personas está debidamente resguardados y descartó que una supuesta filtración haya afectado las bases del organismo.

“Ante las versiones que circulan sobre una supuesta filtración de datos de ciudadanos argentinos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desmiente cualquier incidente que comprometa la seguridad de la información administrada por el organismo”, señaló el organismo.

ARCA confirmó "que no se ha detectado ningún acceso no autorizado, vulneración de sistemas ni compromiso de las bases de datos de los contribuyentes. Asimismo, se aclara que los datos presentados en la supuesta filtración no corresponden a información confidencial ni amparada por el secreto fiscal”.

“Es importante destacar que el organismo monitorea de manera continua su infraestructura tecnológica y aplica las mejores prácticas en materia de protección de datos, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información”, finalizó el comunicado. (Fuente: Noticias Argentinas)