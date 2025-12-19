Alertan por una filtración masiva de datos personales de argentinos en la dark web

Un sitio especializado alertó sobre una filtración masiva de datos de argentinos que tendría datos de AFIP, Anses, registro automotor y telefonía. Estaban en poder de una compañía.
El sitio especializado Daily Dark Web alertó por lo que parece una filtración masiva de datos de ciudadanos argentinos. La base de datos dice contener datos de Anses, ARCA, licencias de conducir, propiedad de líneas de telefonía móvil y millones de direcciones de e-mail, entre otras cosas.
Pero no se trata de un robo a esos organismos en sí mismos, ni un ataque a su seguridad informática. Según Daily Dark Web, la que sufrió un acceso indebido que dejó expuesta toda la información fue SudamericaData, una compañía argentina especializada en la venta de información sobre personas que en 2023 fue clausurada por la Justicia, pero que habría seguido operando bajo el nombre WorkManagement.
En noviembre de 2023, la Justicia clausuró SudamericaData, que reunía información privada de particulares y la brindaba al espía preso Ariel Zanchetta, como una de sus fuentes con las que realizaba informes de inteligencia a pedido de funcionarios del kirchnerismo. La decisión fue del juez Marcelo Martínez de Giorgi, dado que la firma brindaba información bancaria y crediticia de sus clientes, como cualquier base de datos comercial, pero también revelaba números de teléfono celular de presuntos “blancos”, cuestiones patrimoniales, de empresas, ingresos, propiedades, antecedentes, y datos que los investigadores sospechan que deberían haber estado protegidos por el secreto fiscal. La Justicia denunció entonces que incluso la Policía Federal había contratado sus servicios pese a que no estaba inscripta en el Registro Nacional de Bases de Datos.
La justificación de la filtración, según la persona que publicó las bases de datos en la dark web, es para acusar al dueño esta compañía (Mario Ares, que trabajó en SudamericaData junto a Zanchetta) por los métodos que usa para recabar información de los ciudadanos argentinos.
En total, sería más de un terabyte de datos filtrados y expuestos online para su descarga, e incluye datos de:
- AFIP (ARCA) con más de 60 millones de registros
- DNRPA, con más de 75 millones de registros de titularidad automotor
- ANSES, con 176 millones de registros con teléfonos, e-mail, direcciones y salarios de una gran cantidad de empleados
- Titularidad de líneas de teléfono móvil de Claro, Movistar y Personal, con más de 100 millones de registros
- Bases de datos de personas jubiladas o que reciben subsidios estatales
- Millones de direcciones de correo electrónico
Arca garantizó la seguridad de los datos personales
Después de que comenzara a circular la noticia, ARCA publicó un comunicado que expresa lo siguiente:
“Ante las versiones que circulan sobre una supuesta filtración de datos de ciudadanos argentinos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desmiente cualquier incidente que comprometa la seguridad de la información administrada por el organismo. En dicho sentido, ARCA confirma que no se ha detectado ningún acceso no autorizado, vulneración de sistemas ni compromiso de las bases de datos de los contribuyentes. Asimismo, se aclara que los datos presentados en la supuesta filtración no corresponden a información confidencial ni amparada por el secreto fiscal. Es importante destacar que el organismo monitorea de manera continua su infraestructura tecnológica y aplica las mejores prácticas en materia de protección de datos, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información”.