Trabajadores de Tres Arroyos volvieron a movilizarse: habló el gerente de la granja avícola

Los trabajadores de Granja Tres Arroyos se movilizaron este jueves por el microcentro de Concepción del Uruguay, en defensa de su fuente laboral y en reclamo por el pago de montos salariales adeudados.

En tanto, el lunes será la última reunión conciliatoria entre directivos de Granja Tres Arroyos y la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

Protesta de operarios de Tres Arroyos (foto 03442)

Con el acompañamiento de familiares, la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), el Movimiento Obrero y Social Uruguayense (MOSU), el Polo Obrero y otras agrupaciones sociales, la columna partió desde el Monumento a Urquiza hasta la plaza General Francisco Ramírez y se detuvo frente a la explanada de la Municipalidad.

Allí se socializaron sus planteos, el estado actual de incertidumbre ante la imposibilidad de ingresar al frigorífico en una acción empresarial que contradice lo dispuesto por la conciliación obligatoria dictada por Trabajo de la Nación y el sostenimiento de sus demandas laborales. Seguidamente, los manifestantes decidieron dar una vuelta en torno al principal planteo.

Los operarios en protesta resolvieron desarrollar, a las 21, una nueva asamblea para analizar la evaluación de la situación.

Habló el gerente de Tres Arroyos

El director de la empresa avícola, Joaquín De Gracia, confirmó que la firma que no cederá y su decisión es "seguir trabajando".

Granja Tres Arroyos tiene siete plantas de faena en Argentina y una en Uruguay con un total de 6800 empleados, y según comentó De Gracia, el único conflicto existente es con “un apéndice del gremio del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación, en la conducida por la seccional de Concepción del Uruguay”.

“En la empresa buscamos la competitividad necesaria para ser justamente uno de los negocios más importantes de la producción avícola de Argentina; pagamos el 21% de sobresueldo respecto al convenio que cualquier otro competidor nuestro no lo hace”, repasó; y detalló que se propuso descontar un porcentaje del premio por presentismo y del sobre sueldo.

Protesta de operarios de Tres Arroyos (foto 03442)

“Hace muchos años se intentó reducir el ausentismo a través de un premio por el presentismo, las otras plantas lo aceptaron y se firmó el procedimiento preventivo de crisis, excepto el Sindicato de la Alimentación de Concepción del Uruguay, que inclusive actuó en contra de la dirigencia nacional, que entendió que era razonable la postura”, aclaró De Gracia y apuntó contra Klenner, el Secretario General de STIA, a quien acusó de “tomar el camino de la confrontación”.

Sobre las acusaciones por precarización laboral

Por otro lado, De Gracia fue consultado sobre los dichos por parte del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación, que acusa situaciones de precarización laboral en la planta La China.

Protesta de operarios de Tres Arroyos (foto La Calle)

“La precarización laboral es una palabrita que está de moda en boca de alguno, la escuché en la reunión de ayer con el intendente José Lauritto, quien hace su máximo esfuerzo para ver a dónde se puede llegar con esto, pero no forma parte de nuestra idiosincrasia ni de nuestra manera de hacer empresa”, aseguró.

“A ustedes les parece que aplicando el descuento del 9% y bajando el presentismo al 10% sobre el salario básico, queda en promedio un sueldo de 1 millón 600 mil pesos brutos, ¿a eso le llaman precarización laboral?», apuntó De Gracia.

“No tengo decidido el cierre de la planta por un capricho”

Finalmente, y en relación a los 400 puestos de trabajo que peligran ante los posibles despidos, De Gracia aclaró que “el lunes será la última reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación y de ahí surgirá la decisión final”.

“Ya no tenemos para darle 180.000 pollos por día, ya no los tenemos, así que no va a ser sencilla la solución”, aseguró; y añadió: Hay otras alternativas, como el retiro voluntario. El propio sindicato me dice que hay más de 200 personas que aceptarían un retiro voluntario, no tiene por qué ser suspensión o despido”.

De Gracia (izq), en el encuentro que mantuvo con el gobernador Frigerio para impulsar el crecimiento de la avicultura entrerriana

“Joaquín de Gracia va a seguir trabajando, porque a esto lo tengo que resolver, y no tengo decidido el cierre de la planta por un capricho, simplemente, la planta se va a tener que adaptar a lo que pueda ser en condiciones normales, con la gente que corresponda. No podemos tener estos números, estos parámetros, porque así es como nos fuimos deteriorando económicamente”, concluyó el director de Granja Tres Arroyos. (con información de La Pirámide, Radio 9, 03342 y La Calle)