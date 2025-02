“Granja Tres Arroyos no está en crisis”, aseguró operario del frigorífico avícola

Trabajadores de la planta La China de Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay se movilizaron este miércoles hacia el Municipio para pedir la intervención del intendente José Lauritto y solicitarle que interceda en el conflicto laboral con la empresa que hoy suspendió la faena de pollos hasta nuevo aviso.

Es que, esta madrugada, los operarios del frigorífico avícola fueron desalojados de su puesto de trabajo y no se les volvió a permitir el ingreso, sin demasiadas explicaciones por parte de la empresa; la disposición se dio en el marco de una conciliación obligatoria que vence el lunes 24.

Al respecto, Natanael Ruiz, uno de los operarios de la granja avícola, dio cuenta a Elonce de la “incertidumbre” que reina entre los trabajadores de Tres Arroyos debido al impedimento de la empresa para cumplir con sus tareas. “Nos presentamos en la planta, donde se colgó un cartel que decía `No hay faena hasta nuevo aviso´”, contó.

Se recordará que la empresa, que tiene iniciado un proceso preventivo de crisis (PPC), adelantó que tiene previstos 400 despidos; y además le debe al personal la quincena y otros porcentajes, además de haber aplicado una reducción de salarios y quite de adicionales.

“Nos quieren hacer firmar un Preventivo de Crisis, siendo que como empleados sabemos que la planta faena mucho todos los días y la cantidad de mercadería que se exporta y ahora se abrió el mercado a Corea del Sur”, sostuvo Ruiz al denunciar: “Pretenden sacarnos el presentismo y avasallar nuestros derechos adquiridos, lo cual, representar, mucho dinero”.

Proteste de empleados de Granja Tres Arroyos (foto La Pirámide)

En la oportunidad, el operario contó a Elonce que, en el marco de la conciliación, “la empresa reincorporó a los trabajadores que despidió, pero retrotrajeron los pagos de las quincenas”. “No sabemos por qué la empresa cerró las puertas y no nos deja cumplir con nuestro trabajo”, sentenció.

Ruiz contó que es padre de familia y paga 300.000 pesos mensuales por el pago de su vivienda. “Tengo dos hijos y uno está pronto a comenzar las clases. La empresa dejó de pagar las cuotas sindicales y los aportes a la obra social, también dejó de darnos la ayuda escolar para el inicio de clases”, lamentó.

Protesta en Paraná, frente a la secretaría provincial de Trabajo

Un grupo de militantes nucleados en el MST-Frente de Izquierda se manifestó este miércoles frente a la secretaría provincial de Trabajo, en Paraná, para reclamar la intervención de la cartera en el conflicto laboral.

“Hay que solidarizarse con los trabajadores de Tres Arroyos, sobre todo, por la avanzada de la patronal, porque hoy se les exigió a los empleados que se retiren de la fábrica y frenó la faena por tiempo indeterminado; lo cual generó una incertidumbre inmensa porque no hay novedades respecto de qué pasará con más de 1.000 puestos de trabajo en Concepción del Uruguay”, acusó la dirigente del MST-Frente de Izquierda, Nadia burgos.

En la oportunidad, comentó que “el gobernador Rogelio Frigerio estuvo reunido con el dueño de granja Tres Arroyos, Joaquín de Grazia, por lo cual, no puede no estar enterado de la situación”. “Es hora de que los gobiernos defiendan a los trabajadores, y no a las patronales”, sentenció.

En ese sentido, Burgos instó a vecinos, sindicalistas y dirigentes gremiales “a expresar el rechazo a los despidos, a exigir el sostenimiento de las fuentes de trabajo y de las condiciones salariales porque el problema en Tres Arroyos se profundizó esta mañana, pero los empresarios ya debían salarios, cuota alimentaria y vacaciones”. “Ante la oleada de despidos, hay que generar planes de lucha para frenar las políticas de ajuste”, recalcó.