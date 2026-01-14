Tiempo: el calor sofocante llega a su pico y rige alerta por tormentas para Entre Ríos

Para este miércoles, se espera que las temperaturas continúen elevadas, con el viento norte cobrando nuevamente impulso en sectores del norte patagónico, sur de Cuyo y sur de la región Pampeana, donde las máximas podrían alcanzar valores de entre 37 y 40 °C.

Calor en Entre Ríos

En Entre Ríos, la jornada se presentará con cielo despejado a mayormente cubierto y viento del noreste. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas seguirán altas, con una máxima prevista de 34 grados y una mínima cercana a los 23 grados.

Llega un frente frío y desmejoran las condiciones

Hacia el final de la tarde y la noche del miércoles, se espera un marcado desmejoramiento de las condiciones del tiempo por la llegada de un sistema frontal.

“El ingreso de este frente encontrará condiciones propicias para la formación de tormentas fuertes a severas, que comenzarán a ingresar en La Pampa y el sudoeste bonaerense durante el atardecer o la noche”, anticipó el meteorólogo Christian Garavaglia.

Durante el jueves, el frente avanzará con mayor intensidad hacia el norte, propagando las lluvias y tormentas de variada intensidad. Tras un miércoles de tregua con buen tiempo en la Costa Atlántica y el AMBA, se prevé el regreso de precipitaciones y tormentas aisladas, al igual que en San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero, donde los fenómenos podrían alcanzar intensidad fuerte a severa, según explicó el especialista.

Alerta por tormentas para el jueves

Alerta por tormentas en Entre Ríos

Cabe destacar que para este jueves rige un alerta por tormentas para una amplia zona de Entre Ríos. El aviso abarca los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay y Victoria.

Según el SMN, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Se prevén precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de que estos valores sean superados de forma puntual.

Se espera un viernes inestable

Viernes inestable y con descenso térmico

Durante el viernes, la inestabilidad podría continuar en la región. Se esperan temperaturas máximas cercanas a los 28 °C y mínimas en torno a los 21 °C, marcando un alivio térmico.

Fin de semana con aire más fresco

De cara al fin de semana, un tercer frente frío volverá a modificar el escenario. “Dejará condiciones muy ventosas en la Patagonia durante el viernes y terminará de ingresar al centro del país durante el sábado”, indicó Garavaglia.

El sábado mostrará tiempo soleado y agradable en Cuyo, el norte de la Patagonia y las provincias centrales, aunque hacia la tarde o noche el tiempo desmejorará en la región Pampeana, con la formación de nuevas lluvias y tormentas aisladas.

El frente frío alcanzaría la zona central del AMBA, el sur del Litoral y Córdoba durante la primera mitad del domingo, con probabilidad de precipitaciones aisladas. Además, con el correr del día, se activarían nuevos focos de tormentas fuertes en el extremo norte del país y en las provincias del NOA.

Finalmente, el meteorólogo señaló que “de domingo a lunes se irá instalando un importante centro de altas presiones en el centro de Argentina”, lo que favorecerá tiempo muy estable en el norte de la Patagonia y las provincias centrales, con temperaturas bastante frescas para comenzar la próxima semana.