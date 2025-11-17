Temporal en Entre Ríos: cómo avanzan los trabajos para restablecer el servicio eléctrico

Las tareas de reposición del servicio eléctrico continuaron este lunes en distintas zonas de la provincia, luego del temporal que ingresó entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo.

Según informaron desde ENERSA a Elonce, el último evento reportado fue a las 02:31 en la Estación Transformadora Gualeguaychú donde se detectó un desenganche en la Estación Transformadora Gualeguaychú, en el sistema de 33 kV correspondiente al Alimentador 4 de la Cooperativa Eléctrica de esa localidad. El interruptor quedó abierto, afectando a usuarios de la Cooperativa Eléctrica Gualeguaychú, aunque el servicio fue normalizado posteriormente.

En Ibicuy quedó pendiente una intervención sobre una línea de media tensión. Esta labor se realizará este lunes con apoyo de personal técnico proveniente de Gualeguay. Además, en la zona de Paranacito persistieron solicitudes vinculadas a sectores bajos y parajes cercanos al río.

En áreas rurales de Ceibas continuaron los trabajos debido a postes caídos y daños provocados por el viento. Las cuadrillas avanzaron en el reemplazo de estructuras afectadas y en la reposición de conexiones.

En Federal se mantuvieron operativos en parajes rurales donde el temporal generó incidencias puntuales que requirieron asistencia técnica. Según se indicó, las brigadas permanecieron desplegadas hasta completar las reparaciones.

En Colón siguieron activos los trabajos por reclamos pendientes en baja tensión, principalmente en zonas urbanas y periurbanas. Técnicos atendieron derivaciones relacionadas con cortes parciales.

En Concepción del Uruguay se llevaron adelante intervenciones puntuales sobre el distribuidor Irigoyen. Los operarios trabajaron en normalizar derivaciones afectadas por la tormenta.

Las autoridades remarcaron que las cuadrillas permanecieron movilizadas en toda la provincia y que se respondió a cada reclamo según el nivel de afectación detectado en las redes.