Sorpresa en Concordia: buscan a un lobo marino visto en la costa del río Uruguay

La aparición de un lobo marino en aguas del río Uruguay despertó interés entre vecinos, pescadores y especialistas de la región. El ejemplar, que sería un cachorro, fue observado en distintos puntos de la costa de Concordia durante los últimos días, lo que motivó tareas de seguimiento para intentar localizarlo y conocer su estado.

De acuerdo con los reportes recopilados por especialistas y personas que frecuentan la zona ribereña, el animal habría sido visto inicialmente en el sector de Salto Chico, cerca del Parque San Carlos. Posteriormente, también habría sido detectado en inmediaciones de la playa Los Tomates, próxima al barrio La Bianca.

Los avistamientos no se limitaron a la costa argentina. También se registraron observaciones en la ciudad uruguaya de Salto, ubicada frente a Concordia, lo que permitió reconstruir parte del desplazamiento realizado por el ejemplar a lo largo del río Uruguay.

Un visitante poco habitual en el litoral

La presencia de un lobo marino en Concordia puede resultar llamativa debido a la distancia que separa a la ciudad del océano Atlántico. Sin embargo, especialistas en fauna marina explican que este tipo de situaciones se han registrado en otras oportunidades en distintos puntos del litoral argentino y uruguayo.

Lobo marino.

Los ejemplares jóvenes suelen realizar extensos desplazamientos durante sus primeras etapas de vida. En algunos casos, pueden internarse en sistemas fluviales como los ríos Paraná y Uruguay impulsados por corrientes, en búsqueda de alimento o como parte de sus procesos naturales de exploración.

Ante esta situación, veterinarios y especialistas de ambas márgenes del río mantienen contacto permanente para intentar ubicar nuevamente al animal y evaluar si requiere algún tipo de asistencia.

Recomendaciones ante un nuevo avistamiento

Los profesionales remarcan que, en caso de detectar al ejemplar, es fundamental evitar cualquier tipo de intervención directa. Recomiendan no acercarse, no intentar alimentarlo, no arrojarle objetos ni realizar acciones que puedan generarle estrés.

Aunque su presencia suele despertar curiosidad, los lobos marinos son animales silvestres y pueden reaccionar de manera imprevisible si se sienten amenazados. Por ese motivo, se solicita a quienes lo observen que registren el lugar donde fue visto y den aviso a las autoridades o a los especialistas que participan del seguimiento.

Mientras continúa la búsqueda, el objetivo es determinar el estado del cachorro y garantizar que pueda recibir asistencia adecuada en caso de que resulte necesaria.