Seis localidades entrerrianas se postulan para ser "Mejores Pueblos Turísticos"

Se trata de Gobernador Maciá, Comuna La Picada, Pueblo General Belgrano, Gobernador Galarza, Villa Urquiza y Ubajay, cuyos referentes participaron de una primera reunión virtual informativa junto a los equipos técnicos provinciales, dando inicio al proceso de prepostulación para la edición 2026.

La iniciativa Best Tourism Villages reconoce a pequeños destinos rurales de todo el mundo que promueven el turismo como herramienta de desarrollo sostenible, poniendo en valor su identidad, cultura, tradiciones y entorno natural. Está dirigida a localidades de hasta 15.000 habitantes, con fuerte impronta productiva y compromiso con la gestión turística local.

Entre Ríos sostiene así su presencia en este programa internacional por tercer año consecutivo. En 2024, Urdinarrain fue el destino destacado, mientras que en 2025 Villa Elisa logró posicionarse entre los ocho pueblos seleccionados por Argentina para competir en la instancia global, tras superar un exigente proceso de evaluación.

Actualmente, las localidades interesadas avanzan en la elaboración de sus presentaciones con el acompañamiento técnico del Ente Mixto de Turismo, que brinda asesoramiento en la recopilación de información, el cumplimiento de los criterios establecidos y la consolidación de cada propuesta.

A escala país, Argentina podrá presentar hasta ocho candidaturas, que serán definidas tras una instancia de evaluación nacional. El cierre de esta etapa está previsto para el 30 de abril, por lo que en las próximas semanas se intensificará el trabajo conjunto entre los equipos locales y provinciales.

La participación sostenida de Entre Ríos en Best Tourism Villages refleja una estrategia de fortalecimiento de sus destinos emergentes, promoviendo el desarrollo equilibrado del turismo en el territorio y posicionando a sus comunidades en escenarios de reconocimiento internacional.