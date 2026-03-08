Lanzaron la convocatoria del concurso de los mejores pueblos del mundo: cuáles son los requisitos

REDACCIÓN ELONCE
Argentina busca ocho pueblos para competir en Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo, el programa que premia destinos rurales con identidad cultural y turismo sostenible. Los requisitos para participar.
La Argentina volverá a participar en una de las competencias turísticas más prestigiosas del mundo. La Secretaría de Turismo y Ambiente anunció el lanzamiento de una nueva edición del programa ONU Turismo Best Tourism Villages, una iniciativa que busca reconocer a pequeños pueblos rurales que logran preservar su identidad cultural y sus paisajes naturales mientras impulsan el turismo sostenible.
Según se informó, ocho localidades del país serán seleccionadas para representar a Argentina en la edición 2026 del certamen. Los destinos elegidos competirán con pueblos de distintas regiones del mundo que comparten características similares en cuanto a escala, tradición y desarrollo turístico.
El desafío para el país es importante, ya que en la edición anterior dos pueblos argentinos lograron ingresar al listado global de los mejores destinos rurales: Maimará y Colonia Carlos Pellegrini, lo que permitió posicionarlos en el mapa turístico internacional.
Un programa que promueve el turismo sostenible
El programa ONU Turismo Best Tourism Villages fue creado con el objetivo de identificar y promover comunidades rurales que utilizan el turismo como una herramienta de desarrollo local y preservación cultural.
La iniciativa distingue a destinos donde el turismo se convierte en un motor de transformación positiva, generando empleo, fortaleciendo las economías regionales y manteniendo vivas las tradiciones productivas y culturales de cada comunidad.
Además, el programa también evalúa el compromiso de los pueblos con la sostenibilidad ambiental, social y económica, promoviendo modelos turísticos que respeten el entorno natural y la identidad local.
Requisitos para participar del concurso internacional
Para formar parte de la convocatoria internacional, ONU Turismo establece tres condiciones principales que deben cumplir las localidades postuladas.
Entre los requisitos se encuentra contar con baja densidad demográfica y un máximo de 15.000 habitantes, estar ubicadas en entornos donde se mantengan actividades tradicionales —como agricultura, ganadería, pesca o silvicultura— y conservar valores culturales, patrimonio natural y el estilo de vida de la comunidad.
Además de estos criterios, el proceso de evaluación analiza la calidad de la oferta turística, la participación de la comunidad en el desarrollo del destino y el impacto del turismo en la economía local.
Cómo será la selección de los pueblos argentinos
La elección de los ocho pueblos que representarán al país estará a cargo de un comité de especialistas de la Secretaría de Turismo y Ambiente de Argentina, que evaluará las postulaciones presentadas por los municipios interesados.
Cada provincia podrá presentar más de una precandidatura, aunque todas deberán contar con el aval del área de Turismo provincial correspondiente. Una vez definidos los representantes nacionales, las carpetas serán enviadas a ONU Turismo para su evaluación final a nivel internacional.
El plazo para presentar postulaciones vence el 30 de abril, fecha tras la cual comenzará el proceso de análisis global.
Las localidades que no resulten seleccionadas también podrán recibir apoyo. Aquellas que demuestren potencial para mejorar su propuesta turística podrán incorporarse al programa Upgrade, que brinda asistencia técnica para fortalecer estándares de sostenibilidad y desarrollo.
En un contexto donde el turismo rural gana cada vez más protagonismo en el mundo, la iniciativa vuelve a poner el foco en los pequeños pueblos argentinos, muchos de ellos verdaderas joyas escondidas que combinan naturaleza, historia y tradiciones vivas. Si alguno de ellos logra repetir el éxito de Maimará o Colonia Carlos Pellegrini, Argentina volverá a sumar un nuevo destino destacado en el mapa turístico global.