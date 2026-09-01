“Seguís siendo uno de nosotros”: bomberos acompañaron a un camarada en recuperación

Bomberos acompañaron a un camarada en recuperación y protagonizaron un emotivo encuentro en Concepción del Uruguay. Nicolás, integrante de un cuartel de Merlo, lleva 17 meses atravesando un proceso en el centro “Vencer para Vivir”.
Bomberos acompañaron a un camarada en recuperación durante una jornada cargada de emoción en Concepción del Uruguay. Integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios recibieron a Nicolás, un bombero de Merlo que desde hace 17 meses atraviesa un proceso de recuperación en el centro “Vencer para Vivir”.
El encuentro tuvo como objetivo acompañarlo, escuchar su historia y permitirle reencontrarse con una parte fundamental de su vida: el vínculo con sus camaradas. Después de compartir un momento con Nicolás, los voluntarios lo invitaron a cenar en el cuartel.
La reunión estuvo atravesada por abrazos, lágrimas y palabras de aliento. Más allá de las emergencias y las tareas que habitualmente realizan, los bomberos destacaron que el compañerismo también se expresa en situaciones personales en las que alguien necesita contención.
“Esto también es ser bombero”
Desde Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay resumieron el sentido que tuvo el encuentro y destacaron la importancia de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles.
“Esto también es ser bombero. No todo es apagar fuegos. A veces es tender una mano, escuchar sin juzgar y creer en las segundas oportunidades”, expresaron sus camaradas luego de compartir la experiencia.
La visita se transformó así en una oportunidad para que Nicolás pudiera volver a estar dentro de un cuartel, compartir una mesa y reencontrarse con el ambiente bomberil mientras continúa con el proceso de recuperación que comenzó hace 17 meses.
Un mensaje especial para Nicolás
Los Bomberos Voluntarios remarcaron que la pertenencia al cuerpo trasciende las intervenciones ante incendios, accidentes u otras emergencias. En esta oportunidad, el acompañamiento estuvo centrado en escuchar y hacer sentir a Nicolás nuevamente parte de una comunidad.
El momento dejó una frase especialmente dirigida al bombero de Merlo: “Seguís siendo uno de nosotros. Tu lugar no se perdió, solo estás volviendo a él”.
De esta manera, los bomberos acompañaron a un camarada en recuperación con un gesto que puso en primer plano la solidaridad y el compañerismo. La cena en el cuartel significó mucho más que un encuentro: fue una forma de recordarle a Nicolás que, mientras continúa atravesando su proceso, sus compañeros siguen esperándolo.