Sociedad Control vial

Secuestraron cigarrillos valuados en $11 millones durante un control vial

Secuestraron cigarrillos valuados en $11 millones en un control vial sobre la ruta 14. El procedimiento se realizó en el puesto Mabragaña.

24 de Enero de 2026
Los cigarrillos incautados
Los cigarrillos incautados

Un operativo de control vehicular permitió el secuestro de una millonaria carga de cigarrillos de origen extranjero durante un procedimiento realizado en el departamento Colón.

 

El hecho ocurrió este viernes en el Puesto de Control Vial Mabragaña, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 14, a la altura del kilómetro 171,5, cuando personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial efectuaba controles de vehículos y personas en sentido norte-sur.

 

En ese contexto, los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil Audi A3 2.0 FSI, que circulaba por la traza nacional. El rodado se encontraba a nombre de un ciudadano domiciliado en Rosario, provincia de Santa Fe, y era conducido por un hombre de 50 años, de nacionalidad uruguaya y nacionalizado argentino, con domicilio legal en la Ruta Provincial N° 135, dentro del ejido de Colón.

 

Mercadería sin aval aduanero

Durante la inspección del vehículo, el personal policial observó varias cajas en su interior. Al ser consultado, el conductor manifestó que transportaba cigarrillos de origen paraguayo, precisando que se trataba de diez cajas sin contar con la documentación que avalara el ingreso legal de la mercadería al país.

 

Ante esta situación, se dio inmediata intervención al Juzgado Federal de la ciudad de Concepción del Uruguay. Por disposición del secretario del juzgado, doctor Lucas Claret, se ordenó realizar el aforo de la mercadería con intervención del personal de la Aduana.

Tras el relevamiento correspondiente, se constató que la carga estaba compuesta por diez cajas cerradas, cada una con 50 cartones, y cada cartón contenía diez atados de cigarrillos. En total, se contabilizaron 500 cartones, equivalentes a 5.000 atados, es decir, unos 100.000 cigarrillos de origen extranjero.

Secuestro y actuaciones judiciales

Desde la Aduana Colón se informó que el valor estimado de la mercadería ascendía a 11 millones de pesos. Conocido el resultado del aforo, la magistratura interviniente dispuso el secuestro de la totalidad de los cigarrillos, del vehículo utilizado para el transporte y del teléfono celular del conductor.

 

El procedimiento se enmarcó en una infracción a la Ley Nacional N° 22.415, correspondiente al Código Aduanero. El conductor quedó supeditado a la resolución de su situación procesal por parte del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.

Temas:

cigarrillos Control Vial Colón ruta 14
