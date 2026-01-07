Secuestraron la cabina del peaje donde murió un operario que estaba próximo a jubilarse

Secuestraron cabina de peaje en Córdoba.

Avanza la investigación por la muerte de un trabajador registrada el 1º de enero en una cabina de peaje de la Ruta 9 Norte a la altura de Estación Juárez Celman, en el departamento Colón, Córdoba. La fiscal a cargo de la causa, Silvana Fernández, ordenó el secuestro de la casilla que se desplomó durante una fuerte tormenta y provocó el fallecimiento de un operario de la empresa Caminos de las Sierras.

En horas de la mañana, una grúa retiró la cabina del peaje con el objetivo de preservarla como prueba y permitir la realización de peritajes técnicos por parte de la Policía Judicial. La medida apuntó a determinar si existió una falla estructural en la infraestructura o si la caída se produjo exclusivamente por las condiciones climáticas extremas, que incluyeron intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento.

La fiscal Fernández se hizo presente en el lugar y explicó a Cadena 3 que, si bien las cabinas ya habían sido secuestradas desde el inicio de la causa, la remoción se concretó ahora para evitar cualquier tipo de alteración o modificación de la estructura, así como de las plataformas y bases donde estaban instaladas.

Según se informó, ingenieros de la Policía Judicial ya realizaron informes técnicos preliminares y se aguardan sus conclusiones para definir los próximos pasos de la investigación.

En relación a la demora en la remoción, la fiscal explicó que fue necesario esperar a que la empresa presentara un plan de resguardo, debido a la presencia de cables eléctricos vinculados a las cabinas. Fernández aclaró que las estructuras se encuentran sin suministro eléctrico desde el momento del accidente y continuarán en esa condición, aunque remarcó la importancia de extremar las medidas preventivas para evitar nuevos riesgos para trabajadores y personal operativo.

Las cabinas fueron retiradas del peaje tras la tormenta fatal (foto El Doce TV)

En cuanto a las circunstancias del fallecimiento, la fiscal confirmó que la causa eficiente de la muerte fue el impacto directo de la cabina que se desplomó sobre el operario. La víctima fue identificada como Jorge Gianinetto, de 61 años, quien se encontraba próximo a jubilarse y había ingresado minutos antes a la cabina con la intención de ayudar y resguardar a sus compañeros en medio del temporal.

Mientras continúa la investigación judicial, la fiscal solicitó a Caminos de las Sierras que garantice la seguridad y el normal tránsito en el peaje, especialmente ante el incremento del flujo vehicular previsto por el inicio del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. En ese marco, se evalúan medidas operativas para facilitar el paso de los vehículos sin comprometer la preservación de las pruebas ni la seguridad del personal.