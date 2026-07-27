Luna del Ciervo: cuándo se verá y qué dice la tradición sobre su influencia en la salud, el cabello y los cultivos

REDACCIÓN ELONCE
Luna llena de julio será este miércoles 29, según el Servicio de Hidrografía Naval. Conocida como "Luna del Ciervo", esta fase está rodeada de creencias sobre sus efectos en el descanso, la pesca, el cabello y la agricultura, pero muchas, carecen de respaldo científico.
Luna llena de julio llegará este miércoles 29 a las 11:37 de Argentina, de acuerdo con el calendario lunar 2026 elaborado por el Servicio de Hidrografía Naval de la Nación, organismo dependiente del Ministerio de Defensa. La nueva fase ocurrirá bajo la constelación de Capricornio y, en el hemisferio norte, recibe el nombre de "Luna del Ciervo".
Además de su interés astronómico, la Luna Llena continúa despertando curiosidad por las tradiciones y creencias que le atribuyen influencia sobre la salud, el sueño, la pesca, los cultivos e incluso el cuidado del cabello.
Si bien muchas de estas prácticas forman parte del saber popular y de disciplinas alternativas, la evidencia científica que las respalda es limitada o, en la mayoría de los casos, insuficiente.
La Luna Llena y el descanso
Entre las creencias más difundidas figura la idea de que la Luna Llena puede alterar el sueño. Algunos estudios observaron que durante esta fase algunas personas tardan unos minutos más en conciliar el sueño, disminuye levemente el tiempo de descanso profundo y el descanso total puede reducirse en alrededor de 20 minutos.
A partir de esas observaciones, especialistas en bienestar suelen recomendar evitar bebidas estimulantes durante la tarde, optar por cenas livianas y consumir alimentos ricos en triptófano, como banana, huevo, papa o lechuga. También se aconsejan infusiones relajantes, entre ellas manzanilla, melisa, lavanda o pasiflora.
En cuanto al estado de ánimo, distintas corrientes sostienen que esta fase favorece una mayor energía y emotividad. Sin embargo, no existe consenso científico que confirme una influencia directa de la Luna sobre las emociones.
Ayuno, cabello y cuidado personal
Dentro de la medicina naturista también se afirma que durante los días cercanos a la Luna Llena aumenta la retención de líquidos. Por ello, algunos profesionales recomiendan incrementar el consumo de agua, favorecer alimentos e infusiones diuréticas y realizar actividad física.
En ese mismo ámbito se considera que el ayuno intermitente podría resultar más efectivo durante esta fase, especialmente en períodos de 16 horas o más. No obstante, estas recomendaciones no forman parte de las guías médicas oficiales y cualquier cambio importante en la alimentación debe realizarse con asesoramiento profesional.
Otra tradición muy difundida indica que la Luna Llena es un momento propicio para aplicar tratamientos capilares o realizar cambios de look, ya que simbólicamente representa la regeneración. Sin embargo, tampoco existen estudios científicos que demuestren que la fase lunar influya en el crecimiento o la salud del cabello.
Pesca y agricultura
La Luna también ocupa un lugar importante entre pescadores y productores rurales. Muchos consultan el calendario lunar antes de salir a pescar porque consideran que durante la Luna Nueva y la Luna Llena aumenta la actividad de los peces.
Esta creencia se relaciona con el hecho de que en esas fases las mareas alcanzan mayor intensidad debido a la alineación gravitatoria entre la Tierra, la Luna y el Sol, lo que efectivamente modifica el movimiento del agua. Sin embargo, en ríos y lagunas intervienen además numerosos factores ambientales que determinan el comportamiento de las especies.
En agricultura ocurre algo similar. Diversas prácticas tradicionales sostienen que la Luna Llena favorece la circulación de savia en las plantas y constituye un buen momento para trasplantar, abonar, cosechar o eliminar malezas.
Aunque estas costumbres continúan siendo utilizadas por muchos productores, la comunidad científica no ha encontrado pruebas concluyentes que demuestren una relación directa entre las fases lunares y el desarrollo de los cultivos.