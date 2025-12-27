“Se fue nuestra guerrera”: profundo dolor por la muerte de Maite Argain, joven que fue trasplantada de corazón

Maite Argain, la joven que había sido trasplantada de corazón y cuya historia conmovió a toda una comunidad, falleció este viernes a los 21 años. La noticia generó profundo dolor y múltiples expresiones de despedida, en las que se destacó la fortaleza con la que atravesó una compleja situación de salud durante los últimos tres años.

La joven, oriunda de distro Raices- departamento Villaguay, había sido sometida a un trasplante de corazón en agosto de 2022, luego de enfrentar un cuadro crítico que requirió una intervención de alta complejidad. Desde ese momento, su evolución fue seguida con expectativa y solidaridad por vecinos, instituciones y medios, que acompañaron de cerca cada instancia de su tratamiento.

Durante el proceso, su madre, Gisel Tabacchi, fue quien mantuvo informada a la comunidad sobre los avances y dificultades. La recuperación incluyó períodos de internación prolongada, infecciones y diversas complicaciones, aunque también se registraron señales alentadoras, como la mejora neurológica progresiva y estudios médicos con resultados favorables.

Con el paso de los meses, Maite logró regresar a su entorno y, en diciembre de 2022, fue recibida con una emotiva caravana y numerosas muestras de afecto. En ese marco, se destacó también el valor de la donación de órganos, que le permitió acceder a una nueva oportunidad de vida y visibilizó la importancia de este acto solidario.

Su historia se convirtió en un símbolo de lucha y esperanza. Además de reflejar el trabajo del personal de salud que la asistió, puso de relieve el acompañamiento comunitario, las cadenas de oración y el apoyo constante a su familia en cada etapa del proceso.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se colmaron de mensajes de despedida. “Se fue nuestra guerrera Maite, dejando un vacío gigante en todos los que la vieron nacer, crecer y pelearla siempre”, expresaron desde su entorno, al tiempo que recordaron que “Dios le regaló tres años más de vida”.

En los mensajes también se destacó la sonrisa que nunca perdió y la fortaleza de su familia, a la que definieron como “luchadora e incansable”. “Hoy nos duele el alma, pero la recordamos con esa sonrisa bonita que nunca perdió”, manifestaron, al tiempo que enviaron palabras de acompañamiento y consuelo.

Maite Argain dejó un testimonio de lucha, amor y esperanza que perdurará en quienes la conocieron y en todos aquellos que siguieron su historia, marcada por la solidaridad y la importancia de la donación de órganos.