Se completó la grilla de la Fiesta Nacional del Lago 2026

Todos los artistas de renombre que estarán en Federación.

Federación, la ciudad de Entre Ríos, está lista para recibir una nueva edición de su emblemática Fiesta Nacional del Lago, que se llevará a cabo del 8 al 11 de enero de 2026. Con un gran despliegue de artistas nacionales, la programación se completó con la incorporación de grandes nombres como Axel, Pinky – "Un Poco de Ruido", El Vikingo Correa y La Parabellum, además de los ya confirmados Ke Personajes y Damas Gratis.

El intendente Ricardo Bravo celebró el anuncio a través de las redes sociales, destacando que la grilla completa de la 42° Fiesta Nacional del Lago promete atraer a miles de turistas y vecinos. "Tu verano en Federación" fue el mensaje con el que Bravo invitó a todos a disfrutar de los cuatro días de música y festividades en el tradicional evento.

Programación confirmada: fechas y artistas de renombre

Ke Personajes será uno de los artistas presentes. Foto: Archivo.

La Fiesta Nacional del Lago 2026 contará con una variada oferta musical, que incluye géneros de todos los gustos. La programación de artistas es la siguiente:

Jueves 8 de enero: Pinky – “Un Poco de Ruido”

Viernes 9 de enero: El Vikingo Correa y AXEL

Sábado 10 de enero: La Parabellum y Damas Gratis

Domingo 11 de enero: Ke Personajes (cierre)

Además de estos artistas de gran renombre, el evento dará espacio a bandas y músicos locales y regionales, quienes se presentarán en el escenario principal de la Fiesta. La mezcla de artistas nacionales y regionales contribuirá a consolidar a la Fiesta Nacional del Lago como uno de los eventos más importantes del verano entrerriano.

Una fiesta para todos: turismo, música y tradición

La Fiesta Nacional del Lago se ha consolidado como uno de los puntos clave del turismo en Entre Ríos. Más allá de la música, el evento ofrece una amplia gama de actividades turísticas, culturales y recreativas, lo que atrae tanto a visitantes locales como internacionales. (Con información de 7Páginas)